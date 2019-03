Matteo Salvini | Edoardo Novelli | Perché la morte del M5s può affondarlo

Alessio Casimirri - il Parlamento europeo dice sì all'estradizione del terrorista. "Vittoria di Matteo Salvini" : Dopo Cesare Battisti, la Lega vuole ottenere l'estradizione dal Nicaragua del brigatista rosso Alessio Casimirri. Il Parlamento europeo oggi 14 marzo da detto sì con l'approvazione di un emendamento del Carroccio: "E' una grande e storica vittoria della Lega e del nostro leader e ministro dell'Inter

Matteo Salvini - il retroscena di Minzolini : "Adesso ha iniziato a tremare. Il caos M5s lo trascinerà a fondo" : Troppe incognite. A quasi un anno dall'inizio dell'avventura, anche Matteo Salvini si sarebbe reso conto che il caos grillino potrebbe trascinare a picco anche lui e la Lega. Ne è convinto Augusto Minzolini, che su Giornale descrive passaggio per passaggio tutti i fronti aperti di sconto tra 5 Stell

Sputare su un manifesto di Matteo Salvini non è reato : archiviata l’accusa di vilipendio : Il gip del tribunale di Torino ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura per un episodio riguardante un giovane di 26 anni che ha sputato su di un manifesto in cui era rappresentato Matteo Salvini. Secondo il giudice l'atto è stato rivolto "all'uomo e non al ruolo" che ricopre. Il ragazzo era indagato per vilipendio a un organo dello Stato.Continua a leggere

Congresso delle famiglie - Matteo Salvini annuncia : «Andrò a Verona» : Matteo Salvini andrà a Verona al Congresso mondiale delle famiglie, lo stesso che ieri Luigi Di Maio aveva definito il Congresso della «destra degli sfigati ». Il ministro dell'Interno ha confermato ...

Matteo Salvini - colpo da maestro : "A chi farà un monumento" - come frega i grillini sotto il loro naso : Secondo il Messaggero, Matteo Salvini gli farebbe un monumento. Ironia, certo, ma fino a un certo punto: il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, grillino, è stato in questi mesi fondamentale per il Capitano in quanto, nota con perfidia il quotidiano romano, "ha contribuito a spostare cons

Matteo Salvini - 'vertice' a casa sua senza Silvio Berlusconi. Chi c'era di Forza Italia : Non un 'vertice' , solo un incontro 'informale', 'solo un buon caffè', minimizza Ignazio La Russa uscendo dalla casa di Matteo Salvini a Roma. Invece, questa visita di alcuni azzurri segna una svolta ...

Matteo Salvini - "vertice" a casa sua senza Silvio Berlusconi. Chi c'era di Forza Italia : Non un "vertice", solo un incontro "informale", "solo un buon caffè", minimizza Ignazio La Russa uscendo dalla casa di Matteo Salvini a Roma. Invece, questa visita di alcuni azzurri segna una svolta nei rapporti interni. Per la prima volta, sottolinea il Corriere della Sera in un retroscena, il padr

Elisa Isoardi - nuovo amore dopo Matteo Salvini. Le foto del bacio : Tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo è amore o solo amicizia? Stando a quel che scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 13 marzo sarebbe amicizia: “Meno felice, invece, l’hanno resa le voci circolate subito dopo il weekend durante il quale ha visto il produttore Alessandro Di Paolo, che i poco informati hanno indicato subito come il nuovo fidanzato senza sapere, invece, che in realtà è un amico di lunga ...

Paolo Becchi : "Il patto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ormai è da riscrivere" : Tanto si parla del «contratto di governo», e quello che è successo con la Tav consente alcune considerazioni che nessun giornalone ha fatto. Finora le due forze politiche hanno dato al contratto una rilevanza privatistica, «a prestazioni corrispettive» si direbbe in gergo civilistico. Tu dai un tant

Elisa Isoardi - nuovo amore dopo Matteo Salvini. Le foto del bacio : Tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo è amore o solo amicizia? Stando a quel che scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 13 marzo sarebbe amicizia: “Meno felice, invece, l’hanno resa le voci circolate subito dopo il weekend durante il quale ha visto il produttore Alessandro Di Paolo, che i poco informati hanno indicato subito come il nuovo fidanzato senza sapere, invece, che in realtà è un amico di lunga ...

Milena Gabanelli accusa Matteo Salvini : 'Assente al Viminale'. Il leghista risponde : affondata così : Sul Corriere della Sera di oggi, mercoledì 13 marzo, l'articolo al vetriolo di Milena Gabanelli contro Matteo Salvini . Secondo la firma del quotidiano di via Solferino, 'sembra proprio che dal giorno ...

Milena Gabanelli accusa Matteo Salvini : "Assente al Viminale". Il leghista risponde : affondata così : Sul Corriere della Sera di oggi, mercoledì 13 marzo, l'articolo al vetriolo di Milena Gabanelli contro Matteo Salvini. Secondo la firma del quotidiano di via Solferino, "sembra proprio che dal giorno del suo insediamento fino a fine febbraio 2019, sia stato presente al Viminale sì e no una decina di

Andrea Cangini - missione sovranista per Silvio Berluscon : così Forza Italia vuole fregare Matteo Salvini : Informazioni riservate su Forza Italia, che viaggiano su Dagospia. Il sito non solo ha dato conto di un summit sfumato all'ultimo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma scrive anche della "svolta sovranista" degli azzurri. Dago rivela infatti che il partito del Cav ha avviato "un’interlocuzione

Matteo Salvini - l'assalto della Lega contro il terrorista Casimirri : "Come dovrà tornare dal Nicaragua" : L'ex brigatista Alessio Casimirri potrebbe presto finire i suoi giorni da ristoratore sotto il sole del Nicaragua. Il gruppo della Lega all'Europarlamento ha presentato un emendamento alla risoluzione nicaraguense per chiedere l'immediata estradizione del terrorista e sarà votato domani in aula a St