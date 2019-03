Mattarella alla youtuber | 20enni si impegnino | egoisti sono tristi

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) "Cerca di non parlare soltanto con le persone che la pensano come te, come, purtroppo, avviene spesso nei social tra gli adulti, perché otterresti solo un piccolo spicchio di conoscenza, la curiosità di parlare con quelli che la pensano diversamente, di confrontarsi e di discutere con rispetto apre gli orizzonti, aumenta la capacità critica, accresce la conoscenza, accresce se stessi". Questo consiglierebbe a se stesso il presidente della Repubblica Sergiose avesse vent'anni. Il Capo dello Stato ha risposto in questo modo a una domanda di Sofia Viscardi, la giovaneche ha condotto al Quirinale la cerimonia per la consegna degli attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che sidistinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali.Nel video, la famosa influencer, ...

