Marshmallow ritirati dal commercio | l’allerta del Ministero della Salute

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ikea ha ritirato dal mercato il dolce ‘Sötsak skumtopp’ da 180 grammi “perché nell’elenco degli ingredienti non è indicata chiaramente la presenza dell’allergene del latte”.Lo comunica il sito delnella pagina web. “Il consumo del prodotto non presenta alcun rischio per le persone non allergiche o non intolleranti al latte o ai suoi componenti – sottolinea Ikea in una nota sul proprio sito – I clienti allergici o intolleranti al latte, o ipersensibili a questo alimento, sono invitati a riportare Sötsak skumtopp’ al più vicino negozio Ikea, dove riceveranno il completo rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale”.“La sicurezza alimentare è la nostra massima priorità – sottolinea Ikea – per questo stiamo ritirando dal mercato i dolci ‘Sötsak skumtopp’ con ...

