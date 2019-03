Manuela Arcuri | età | altezza | peso | figli e marito

caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2019)è una delle attrici italiane più amate e seguite. La sua carriera inizia molto presto. A soli 15 anni diventa un volto per fotoromanzi e tra il 1994 e 1998 posa senza veli per il fotografo Alberto Magliozzi. Viene scritturata da Leonardo Pieraccioni per un cameo ne ”I laureati” e nel 1997 è stata una delle vallette, meglio note come letterate, nel programma ”Il gatto e la volpe”.Il successo arriva però nel 1999, quando viene scelta da Giorgio Panariello per un ruolo importante nel film ”Bagnomaria”. Nel 2001 ha preso parte a Carabinieri e nel 2002 è salita sul palco del Festival di Sanremo. Nel 2003 torna in tv nella veste di conduttrice insieme a Teo Teocoli e Sconsolata, il programma è Scherzi a parte.Dal 2010 è Carmen Tabacchi nella serie tv “Il peccato e la vergogna” e ...

