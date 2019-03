Maltempo | riaperta la statale 26 in Valle d’Aosta dopo il ribaltamento del camion

Maltempo e neve in Alto Adige : -16°C ai 3.399 metri di Cima Libera - riaperta l’A22 : Continua a nevicare in Alto Adige: la quota neve è attorno ai 900 metri. Fiocchi bianchi anche sul versante austriaco tra Matrei ed il confine con l’Italia. La temperatura più bassa rilevata nella notte è di -16°C ai 3.399 metri di Cima Libera in Val Ridanna. Colonnina di mercurio poco sopra lo zero a Bolzano, Bressanone e Vipiteno mentre a Merano si registrano +5°C. Dalle 23 di ieri l’autostrada del Brennero A22 è di nuovo ...

Maltempo : esonda il Reno - allerta rossa in Emilia Romagna. Riaperta la A22 : Previsti per oggi ancora temporali e nevicate. Migliaia di automobilisti bloccati in coda al gelo per ore a causa di tir non attrezzati per la neve

Maltempo - riaperta l'Autobrennero in Alto Adige : Dopo un blocco durato diverse ore, tantissimi disagi e una giornata da incubo per centinaia di automobilisti, è tornata alla normalità la situazione in Trentino Alto Adige dove la corsia nord dell'...

Maltempo Sardegna : dopo la frana riaperta la strada tra Orani e la SS389 : E’ stata riaperta la bretella che collega la Statale 389 a Orani chiusa ieri notte dopo una frana che ha provocato la caduta di alcuni massi sulla carreggiata a circa un chilometro dal paese. Sul posto hanno lavorato gli operai del Comune di Orani e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere i massi e a mettere in sicurezza il costone che aveva ceduto a causa delle piogge insistenti. Sul posto erano intervenuti anche i ...

Maltempo : riaperta la statale 131 ma disagi sulla ss389 : La statale 131 “Carlo felice” all’altezza di Campeda, chiusa stamattina al traffico pesante a causa della neve, e’ stata nuovamente riaperta. La situazione, infatti, e’ nettamente migliorata nonostante la nuova nevicata nel pomeriggio, con i fiocchi che pero’ si sono completamente sciolti. Continuano i problemi di viabilita’, invece, sulla statale 389 che collega Nuoro all’Ogliastra, dove ha ...

Maltempo : riaperta al transito la SS47 chiusa per la presenza di ghiaccio : E’ stata riaperta al transito la statale 47 ”della Valsugana” chiusa al traffico per circa sei ore tra il km 73 e il km 71,8 lungo la carreggiata in direzione Bassano e tra il km 70,600 e il km 73 sulla carreggiata in direzione Trento, all’altezza di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza, a seguito dell’improvvisa formazione di ghiaccio sulla sede stradale dovuta al forte abbassamento delle temperature e alla ...

Maltempo Sicilia - Anas : riaperta la SS117 “Centrale Sicula” : E’ stata riaperta la strada statale 117 ‘Centrale Sicula’, precedentemente chiusa a seguito delle forti nevicate. Sul tratto il transito e’ consentito con catene montate o pneumatici da neve dal km 17,250 al km 39,800, dalla localita’ di Mistretta a Nicosia in provincia di Enna. L'articolo Maltempo Sicilia, Anas: riaperta la SS117 “Centrale Sicula” sembra essere il primo su Meteo Web.