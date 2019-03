Mahmood | ancora sorprese per il vincitore di Sanremo | la foto che tutti aspettavano

Classifica Fimi : Mahmood - Ultimo e Irama ancora in testa nei singoli; Federica Carta terza tra gli album : Federica Carta Podio immutato. La Classifica Fimi relativa alle vendite dal 15 al 21 febbraio 2019 è ancora fortemente influenzata da Sanremo 2019. In particolare la Top 3 dei singoli più scaricati e ascoltati in streaming, in cui sono presenti artisti provenienti dalla kermesse, è uguale rispetto a quella di sette giorni fa. Mahmood conferma il primo posto con Soldi, brano vincitore del sessantanovesimo Festival; al secondo posto troviamo ...

Mahmood fidanzato : "Papà? Non si è fatto ancora vivo" : Mahmood, vincitore dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo e rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest, in un'intervista, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato di essere pronto a riabbracciare il padre dopo anni di lontananza e silenzio forzato: Fermi da tempo immemorabile. Non si è fatto vivo ancora. Ma se non dovesse succedere, non fa nulla. E poi, oggi con lui parlerei di musica. Stop. Nella sua ...

Mahmood dopo Sanremo : “Sono fidanzato. Mio padre non si è fatto vivo ancora” : Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 è fidanzato e ha un rapporto difficile con il padre dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Soldi, Mahmood si è sbilanciato sulla sua vita privata. Lo ha fatto col settimanale Chi, al quale ha rilasciato un’intervista nell’ultimo numero in edicola. Seppur molto riservato, l’artista […] L'articolo Mahmood dopo Sanremo: “Sono fidanzato. Mio padre non si è fatto ...

Mahmood - Eurovision ancora in forse : il vincitore di Sanremo 2019 spiega il perché : Sanremo 2019, Mahmood parla della vittoria al Festival e dei progetti futuri: ecco perché potrebbe non partecipare all’Eurovision Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019, potrebbe non partecipare all’Eurovision quest’anno. Come di consueto, e come molti di voi già sapranno, gli artisti che conquistano il primo posto a Sanremo sono poi invitati a rappresentare l’Italia […] L'articolo Mahmood, Eurovision ...

Sanremo - la vittoria di Mahmood divide (ancora) la Isoardi e Salvini : La vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo divide (ancora) Elisa Isoardi e Matteo Salvini. I due sono stati insieme tre anni, sino all’addio, arrivato lo scorso 5 novembre con un post su Instagram della conduttrice della Prova del Cuoco, in cui annunciava la fine dell’amore. La foto pubblicata dalla Isoardi, in cui il Ministro appariva a petto nudo in un momento di intimità, aveva fatto discutere, scatenando polemiche, attacchi e ...