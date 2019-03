Mafia | ucciso a New York capo famiglia Gambino

Mafia - ucciso a New York “Frank” Calì : raggiunto da 6 colpi di pistola davanti casa : Francesco “Frank” Calì, cinquantatre anni, ritenuto il boss della famiglia Gambino, è stato raggiunto da sei colpi di pistola davanti alla porta della sua casa a Staten Island. I media statunitensi fanno riferimento a questo omicidio come al primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di New York da oltre trenta anni.Continua a leggere

Mafia - ucciso a New York ‘Frank’ Calì : è il capo della famiglia Gambino. “Primo omicidio di rilievo da oltre 30 anni” : L’italoamericano Francesco ‘Frank’ Calì, 53 anni, ritenuto il capo della famiglia Gambino, è stato vittima ieri sera di un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island (New York City) ed è morto in ospedale a causa delle ferite riportate da colpi di arma da fuoco: lo riferiscono i media Usa, che citano la polizia locale. Secondo i media si tratta del primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di ...

Mafia : Mattarella ricorda Reina ucciso perchè simbolo stato : Mattarella: "Ricorrono oggi quaranta anni dall'uccisione di Michele Reina, Segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana".

Sergio Mattarella : età - altezza - peso del presidente della Repubblica. La moglie morta - i figli e il fratello Piersanti ucciso dalla Mafia : Sergio Mattarella è stato eletto presidente dalla Repubblica sabato 31 gennaio del 2015 al quarto scrutinio con 665 voti. Ex giudice della Corte Costituzionale ed ex dirigente e ministro della Democrazia Cristiana che partecipò anche alla scrittura del manifesto del Partito Democratico, salvo dimissioni o impeachment, resterà in carica fino al 2022. L’elezione di Mattarella è arrivata dopo le dimissione di Giorgio Napolitano. Il Capo dello ...

Mafia - canzone neomelodica per il boss ucciso a San Severo 'Rimani il re di questa famiglia' : Ora arriva una canzone in suo onore: si chiama 'Texas', prende il nome da un quartiere di San Severo noto per numerosi casi di cronaca, ed è quasi un'apologia del boss, che nelle parole di Ciaccia ...

Storia di Mario Francese - giornalista ucciso dalla Mafia 40 anni fa : 'Mario Francese è morto perché ha detto ciò che non doveva dire, secondo l'ordine stabilito da Cosa nostra, e ha scritto ciò che per i mafiosi non doveva essere scritto e portato alla coscienza di ...