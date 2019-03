Mafia | a New York ucciso il presunto boss Frank Calì | apparteneva a famiglia Gambino

Mafia : ucciso a New York capo famiglia Gambino : New York - L'italo-americano Frank Cali', considerato capo della famiglia mafiosa dei Gambino, e' stato ucciso a New York. La notizia è data dai media

La Mafia torna a uccidere a New York : freddato il padrino Frank Calì : L'italo-americano Francesco "Frank" Calì, 53 anni, boss della famiglia mafiosa dei Gambino, è stato vittima di un agguato nella notte davanti alla sua casa di Staten Island, New York. Ricoverato in ospedale, è morto per le ferite riportate da colpi di arma da fuoco sparati da ignoti. Secondo i media Usa che per primi hanno dato la notizia, l'assassino del padrino sarebbe sceso da un furgone e gli avrebbe sparato prima di darsi alla fuga. ...