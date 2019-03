Made in Italy | la mappa dei marchi in mani straniere

Made in Italy - Salvini presenta legge per togliere il marchio a chi produce all'estero : «Vuoi il marchio Made in Italy? Allora produci in Italia». A dirlo è il ministro Salvini annunciando una proposta di legge della Lega a tutela dei marchi storici...

Falsi prodotti 'Made in Italy' e agromafie : giro d'affari miliardario - esperti a confronto a Reggio Calabria : ... la dott.ssa Veronica Barbati" presidente Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, la dott.ssa Cristina Alati- dottoranda di ricerca in Economia e Diritto esperta in management di PA e PMI, il dott. ...

Made in Italy - Coldiretti : 3 marchi su 4 in mani straniere : “La tutela dei marchi storici è una svolta per l’agroalimentare Made in Italy dopo che ormai circa 3 su 4 sono già finiti in mani straniere e vengono spesso sfruttati per vendere prodotti che di italiano non hanno piu’ nulla, dall’origine degli ingredienti allo stabilimento di produzione“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare l’annuncio del Vicepremier e Ministro degli Interni Matteo Salvini ...

Made in Italy - la proposta della Lega : marchi storici vietati a chi porta la produzione all’estero : «Se vuoi continuare a usare quel marchio storico, che è un valore aggiunto, devi mantenere la produzione in Italia». Matteo Salvini presenta alla Camera la norma per la tutela dei marchi italiani, con una proposta di legge per salvaguardare i marchi storici italiani, con oltre 50 anni. Insomma, un registro dei marchi come strumento contro le deloca...

Tecnologia blockchain per prodotti Made in Italy all'estero : Roma, 13 mar., AdnKronos, - Le diverse possibili funzionalità di applicazione della Tecnologia blockchain e il suo potenziale di tutela e di promozione per i prodotti Made in Italy all'estero. Sono i ...

Brexit : record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna : record storico di 3,4 miliardi di euro per le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna alla vigilia della Brexit che il mancato accordo rischia di affossare per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al 2018 che evidenziano un incremento del 2% delle esportazioni ...

Veratour - il Made in Italy piace e fa il pieno in cassa : Confermata la distribuzione solo ed esclusivamente tramite le agenzie di viaggio , politica che ha portato in vacanza oltre tre milioni e mezzo di italiani. A supporto della comunicazione, anche un ...

Cina : le importazioni agroalimentari superano del 35% le esportazioni del Made in Italy : Le importazioni agroalimentari dalla Cina hanno superato del 35% il valore delle esportazioni Made in Italy del settore nel 2018, a conferma della necessità di un riequilibrio dei rapporti commerciali. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero con la Cina nel 2018, in occasione del dibattito sulla nuova Via della Seta voluta dal presidente cinese Xi Jinping. Le esportazioni di prodotti ...

Food Made in Italy - dall'embargo russo danni per un miliardo : Dall'entrata in vigore dell' embargo in Russia nel 2014 il settore agroalimentare italiano ha subìto danni per oltre un miliardo di euro . È quanto emerso dal r apporto del Centro Studi ...