M5S | ecco chi è il nuovo uomo di fiducia di Luigi Di Maio

Lavoro : Brunetta-Polverini - "Ecco perche' Forza Italia dice no al salario minimo orario per Legge - ennesimo imbroglio M5S" : Lo dichiarano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Renato Brunetta, responsabile del dipartimento di politica economica del partito, e Renata Polverini, responsabile del dipartimento ...

Nobili (Pd) : “Ecco i 7 km di Tav che per Di Maio e M5S non esistono”. Ma il deputato pubblica il video del tunnel esplorativo : “Sette chilometri e mezzo così. Vi presento la galleria italiana della Tav che secondo Di Maio, Toninelli e il M5s non esiste”. A scriverlo, su Twitter, il deputato renziano Luciano Nobili che però, facendo confusione, pubblica il video del tunnel geognostico. Quello, cioè, realizzato per lo studio del terreno in vista della realizzazione della tratta e dove, evidentemente, come si deduce dal filmato, un treno non avrebbe lo spazio ...

Mutuo di cittadinanza 2019 : requisiti e beneficiari - ecco il ddl del M5S : Mutuo di cittadinanza 2019: requisiti e beneficiari, ecco il ddl del M5S Come funziona il Mutuo di cittadinanza M5S Dal reddito alla pensione di cittadinanza, ma non finisce qui. Infatti a breve potrebbe arrivare anche il Mutuo di cittadinanza 2019. Si tratta di una misura finalizzata a combattere la disuguaglianza e il disagio sociale, rientrante nel campo dell’assistenza abitativa pubblica e riservata ai soggetti compresi in una fascia di ...

Scuola - ecco la mini-riforma targata M5S e Lega : Nel mondo della Scuola cambiano Invalsi e Indire, organi collegiali, compiti segreterie e tanto altro con la mini-riforma di M5S e Lega . Prende forma il testo del ddl contenente la legge deLega con la ...

'In carcere chi posta video hot privati senza alcun consenso' : ecco la nuova proposta di legge del M5S : "La proposta di legge che ho presentato", spiega la senatrice Evangelista sul Blog delle Stelle, "punisce gli autori di questi comportamenti, non solo chi pubblica immagini o video, ma anche chi li ...

"In carcere chi posta video hot privati senza alcun consenso" : ecco la nuova proposta di legge del M5S : La senatrice Evangelista: "Lavoriamo per evitare che si ripetano casi come quello di Tiziana Cantone"

Tra legittima difesa e legge sull'Autonomia - ecco la mappa del dissenso dentro M5S : Il dissenso dentro il Movimento 5 Stelle trova l'apice tra i presidenti delle commissioni parlamentari e come una slavina raggiunge tanti deputati e senatori. Carla Ruocco, la presidente della commissione Finanzia della Camera, ha appena lasciato l'Aula e sta per infilarsi in ascensore per raggiungere il suo ufficio. Con tono perentorio osserva: "È finito il tempo in cui possiamo dire di aver vinto, perché in Sardegna per esempio ...

Decretone - battibecco in Aula fra Marcucci (Pd) e Castaldi (M5S) : “Offese e intimidazioni non più tollerabili” : Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, intervenendo in Aula subito dopo l’approvazione del Decretone: “Le offese e le intimidazioni che i senatori 5 stelle rivolgono costantemente al gruppo del Pd non sono più tollerabili. Ho chiesto alla presidente Casellati di prendere immediati provvedimenti. Dopo l’impiccagione di Renzi prevista da Mario Giarrusso, ieri sera il senatore M5S Airola ha auspicato che il collega Mauro ...

Elena Fattori manda a casa Luigi Di Maio : "Dovrebbe fare una cosa sola. Ecco come ha ridotto il M5S" : Non avrà preso bene, Elena Fattori, la svolta autoritaria di Luigi Di Maio. Il vicepremier si è autonominato capo politico del Movimento 5 Stelle per i prossimi 4 anni, poche ore dopo aver letto (si presume) l'intervista al Corriere della Sera della senatrice tra le più dure esponenti della fronda g

M5S 2.0 ecco come sarà - le idee di Di Maio che porteranno il Movimento a trasformarsi : Dopo l’ennesimo flop alle elezioni regionali, questa volta quelle della Sardegna, Di Maio presenta il M5S del futuro Con una novità che potrebbe essere clamorosa: si studia, infatti, la rinascita del Direttorio, questa volta in grande. Perché sarebbe un Direttorio-Segreteria politica di dieci persone, ognuno con una responsabilità tematica. Persone scelte tra diverse anime del … L'articolo M5S 2.0 ecco come sarà, le idee di Di Maio ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Sardegna - ecco dove sono finiti i voti del M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Sardegna, ecco dove sono finiti i voti del M5S Dal 42,5% delle Politiche 2018, al 9,7% di domenica. Il crollo del Movimento 5 Stelle in Sardegna è stato verticale. In meno di un anno sono andati in fumo oltre il 30% dei consensi. Si tratta del peggior risultato mai registrato dai grillini in queste ultime regionali, dove il passo indietro c’è stato, ma non così vistoso come in terra sarda. La perdita di ...

