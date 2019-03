Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019), deputata del Movimento Cinque Stelle travolta dallo scandalo dei mancanti rimborsi, è finita ancora una volta nell'occhio del ciclone. Stavolta la politica c'entra poco e la questione è molto privata. Da alcuni giorni, infatti, sul web girano alcune sue- di qualche anno fa - che la ritraggono in atteggiamenti provocanti e, addirittura, forse un filmino a luci rosse. Ilnelle ultime ore è intervenuto richiamando i media al rispetto del codice deontologico.Scandalo politico e privato Da diversi giorni rimbalzano di smartphone in smartphone, tra Parlamento e agenzie di stampa, alcune immagini 'compromettenti' di. La giovane deputata riminese, nelle scorse settimane, ha fatto molto parlare di sé per via dello scandalo - sollevato dalla trasmissione Le Iene - dei mancati rimborsi a cinque stelle e per viasua battaglia legale ...

Noemithestar : M5S, diffuse foto osé di Giulia Sarti, interviene il Garante della Privacy - fusill845_334ff : RT @Coppolarlo: Le foto di nudo di #GiuliaSarti diffuse ai giornalisti per distruggerla hanno un solo mandante: Casalino, citato nello scan… - sassyagron : RT @Coppolarlo: Le foto di nudo di #GiuliaSarti diffuse ai giornalisti per distruggerla hanno un solo mandante: Casalino, citato nello scan… -