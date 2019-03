Londra vota oggi sul rinvio della Brexit

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) La Camera dei Comuni britannicala mozione per chiedere all'Unione europea l'autorizzazione a uno slittamentooltre la data prevista del 29 marzo, dopo che l'accordo frae Ue è stato respinto due volte dai deputati e dopo che ieri Westminster ha escluso il no deal, ossia che in qualsiasi circostanza sarà possibile un'uscita senza accordo.La premier Theresa May ha anticipato la sua intenzione di riportare alla Camera dei comuni, per un terzo voto, in un giorno ancora da definireprossima settimana, l'accordo sottoscritto con l'Ue. Lo slittamento dell'uscita dallapotrà eventualmente essere breve o invece più lungo, a seconda dell'esito del terzo voto, che si terrà comunque entro il 20 marzo, la vigilia del prossimo vertice europeo. In caso di voto positivo, lo slittamento si estenderebbe solo al 30 giugno, ...

