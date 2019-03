Londra rimane nella Ue La Brexit sarà rinviata a data da destinarsi

laprimapagina

(Di giovedì 14 marzo 2019) Braccia aperte verso. Il presidente del Consiglio europeo chiederà ai 27 Stati membri di “aprirsi” ad una proroga dei

blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Ufficiale: Londra rimane nell’Unione Europea, almeno per ora - zazoomblog : Ufficiale: Londra rimane nell’Unione Europea almeno per ora - #Ufficiale: #Londra #rimane - Laprimapagina : Ufficiale: Londra rimane nell’Unione Europea, almeno per ora -