Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Da quando è andato in, nel 2016, l’exdella Poldi, Ilario Sartori, ha dedicato il proprio tempo libero a cercare di trovare la soluzione di un mistero risalente al luglio delche lo tormentava da più di vent’anni. Unera stato riin alto, a largo dell’isola di Capraia, ma nessuno era riuscito a scoprire l’identità di quell’uomo.Partendo dai pochi indizi a disposizione – un orologio, una fede nuziale, con la parola "Caterina" incisa all'interno, ed una scarpa da vela misura 47 – e spulciando sui database di tutta Europa, alla ricerca di qualche informazione, l’ex poliziotto è riuscito a dare un nome a quel corpo: si tratta di un velista croato, 34enne all’epoca della sua sparizione, Zlatko Brajko, che era stato visto l’ultima volta a Bol, città dell'isola di Brac, nella costa Dalmata....

vincecamaggio : Livorno, commissario in pensione risolve il giallo del cadavere trovato in mare nel 1998 - LivornoPress : Commissario in pensione scopre l'identità del cadavere rinvenuto 20 anni fa al largo di Capraia - Livornopress - no… - QuiNewsLivorno : Il cold case risolto dal commissario in pensione #livorno -