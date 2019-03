LIVE Sci alpino | superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA | PARIS HA VINTO LA COPPA DEL

LIVE Sci alpino - superG maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : inizia la gara - Paris si gioca tutto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik Paris che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

LIVE - non è la D'Urso - Fabrizio Corona choc in diretta : "Barbara - tuo figlio...". La lascia a bocca aperta : Ieri 13 marzo Barbara D'Urso si è presa la sua rivincita: Fabrizio Corona le ha chiesto scusa durante la primissima puntata di Live - Non è la D'Urso su Canale 5. "Tra le tante cose che ho sbagliato sono stati molti atteggiamenti che ho avuto nei tuoi confronti perché per primo a sbagliare con te s

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia cerca l’ultimo sigillo stagionale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. E’ battaglia a tre per la conquista della Coppa del Mondo di specialità con Mikaela Shiffrin che parte con i favori del pronostico forte dei suoi 300 punti all”attivo, inseguita dalla rappresentante del Liechtenstein Weirather, un po’ in calo nell’ultimo periodo (seconda con 268 ...

Champions League - LIVErpool e Barcellona ai quarti in scioltezza : Juventus - occhio all’urna di Nyon : Champions League, Liverpool e Barcellona hanno dominato rispettivamente contro Bayern Monaco e Lione, adesso occhio al sorteggio di venerdì Champions League, altre due temibili pretendenti alla vittoria finale hanno passato il turno questa sera. La Juventus avrà rivali davvero di spessore nella lotta alla coppa dalle grandi orecchie, rivali che sarebbe meglio evitare nel sorteggio di venerdì in quel di Nyon. Una di queste è il Liverpool, ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Rebensburg in testa. Sofia Goggia e Nicole Delago ai piedi del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Soldeu, gara valevole per le Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Per quanto riguarda il titolo di specialità i giochi sembrano quasi fatti visto che Nicole Schmidhofer ha novanta punti di vantaggio nei confronti della connazionale Ramona Siebenhofer, che può solo vincere e poi sperare in uno zero da parte della compagna di squadra per effettuare un clamoroso ...

LIVE Sci alpino - Discesa Soldeu 2019 in DIRETTA : ennesima vittoria per Dominik Paris - Feuz si difende e si prende la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera delle Finali di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Alle ore 10.30 nella pista del Principato incastonato sui Pirenei tra Spagna e Francia, andrà in scena l’ultimo appuntamento che ci permetterà di capire chi potrà alzare al cielo la Coppa di specialità, dato che la Sfera di Cristallo, per l’ottava volta consecutiva, è stata conquistata dal ...

LIVE Coppa del Mondo di sci : Discesa Libera Finali Soldeu. Segui la Diretta : Andrà in scena oggi l'ultimo atto, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci , per la Discesa Libera Maaschile . Prenderanno il via, infatti, le Finali di Soldeu . Live Coppa del Mondo di sci: Discesa Libera Finali Soldeu. Segui la Diretta E' ancora aperta la lotta per la vittoria della Coppa del Mondo di specialità, anche se il nostro Paris deve recuperare tantissimi ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Drammen 2019 in DIRETTA : fuori ai quarti tutti gli azzurri. Trionfo Norvegia : vincono Falla e Klaebo : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint di Drammen valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: gareggiano sia gli uomini che le donne in questo particolare martedì norvegese. Si comincerà con la gara femminile, le cui qualificazioni sono previste per le 10:45. Non sarà presente, contrariamente a quanto annunciato, la vincitrice di tre ori ai Mondiali di Seefeld e della 30 km di Oslo, Therese Johaug: la norvegese, ad ogni modo, ...