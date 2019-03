Live - Non è la d' Urso | il Live Sentiment | come e se funziona

"Non è la d'Urso" - il Live Mediaset riconquista la serata : Buona la prima per Barbara d'Urso. Su Canale 5 'live Non è la d'Urso' ha debuttato con 2.796.000 spettatori pari al 17,13% di share, dalle 21.42 all'1.10,, ma vince la sfida del mercoledì sera, per ...

Live Non è la D'Urso - Barbara umilia Adriano Celentano : chi gode davvero a Mediaset : Costa un decimo rispetto allo show di Celentano, ma rende il doppio. Parte bene la nuova trasmissione di Barbara D'Urso Live - Non è la D'Urso, su Canale 5, leader assoluto della serata con 2.796.000 spettatori totali e una share del 17.14%. La trasmissione condotta da Barbara d’Urso ha avuto la m

Live - non è la D'Urso - Heather Parisi brutalizza la Cuccarini : "Non parlare se non sai" : Ieri 13 marzo Heather Parisi è stata ospite di Live - Non è la D'Urso. Ovviamente non si poteva "sprecare" l'occasione della prima serata e non parlare dello scontro infuocato con la rivale Lorella Cuccarini. A proposito della conduttrice, Heather è andata subito al punto attaccandola duramente: "De

Non-scuola. L'Amleto ispira lo spettacolo degli studenti di Callegari - Ginanni e OLivetti : 3 SPETTACOLI intero 12 euro , ridotto* 7 euro 5 SPETTACOLI intero 20 euro , ridotto* 12 euro Abbonamento 11 spettacoli intero 35 euro , ridotto* 21 euro *under20, universitari e docenti degli ...

Live-Non è la D’Urso - ma è proprio la D’Urso : luci abbaglianti - ospiti prezzemolini - regia traballante. E il tragico errore di invitare Fabrizio Corona : La sera del 14 luglio 1789, giorno storico della Rivoluzione Francese, Luigi XVI di Francia sul suo diario giornaliero scriveva: “Oggi, niente di nuovo”. Dalle parti di Cologno Monzese funziona praticamente così, qualsiasi cosa accada, dopo una dose di indignazione social e giornalistica, tutto torna come prima. Ciò che esce, se esce, dalla porta rientra poi dalla finestra. Non basta, questa volta, aver scritto su carta il nome di due autori, ...

Live - non è la D'Urso - gaffe di Carla Fracci : inciampa e cade quasi per terra : Nel corso della puntata d'esordio di ieri di "Live, non è la D'Urso", programma condotto da Barbara D'Urso, si sono verificati numerosi episodi interessanti. I primi ospiti dello show sono stati Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso insieme ai due figli. Dopo circa 15 anni, la D'Urso è riuscita ad ospitare tutta la famiglia al completo. Il format del nuovo programma della conduttrice prevede che ciascun ospite venga giudicato da 5 persone sedute ...

Barbara D’Urso parte bene : gli ascolti di Live Non è la D’Urso : Barbara D’Urso in prima serata sfiora il 20%: gli ascolti di Live Non è la D’Urso Capelli raccolti, trucco leggero ma elegante e vestita con un tailleur d’argento, Barbara D’Urso ha inaugurato il suo nuovo programma sperimentale in prime time Live – Non è la D’Urso. “Sono terrorizzata, ma ho tantissima voglia di entrare nelle vostre case”, sono state queste le parole con cui la padrona di casa ha ...

Live - non è la D'Urso - Fabrizio Corona choc in diretta : 'Barbara - tuo figlio...'. La lascia a bocca aperta : Ieri 13 marzo Barbara D'Urso si è presa la sua rivincita: Fabrizio Corona le ha chiesto scusa durante la primissima puntata di Live - Non è la D'Urso su Canale 5. 'Tra le tante cose che ho sbagliato ...

Meluzzi-Luxuria : scontro a Live Non è la d'Urso/ Fecondazione assistita fa discutere : Heather Parisi ospite di Live - Non è La d'Urso, si è scontrata con Alessandro Meluzzi e Veronica Maya, in sua difesa Vladimir Luxuria e Giovanni Ciacci.

Alex Belli Vs Katarina Raniakova/ Video - l'ironia di Twitter - Live Non è la d'Urso - : Alex Belli contro Katarina Raniakova a Live, Non è la d'Urso. Lo scontro tra ex marito e moglie ne L'Ascensore: 'Siamo troppo diversi'

Live Non è la d’Urso fa girare le sfere al pubblico tra le provocazioni di Heather Parisi e il mansueto Corona ma senza sforzo creativo : Non vorremmo citare Vladimir Luxuria ma sicuramente le uniche sfere che hanno girato non sono state quelle degli opinionisti ieri sera davanti alla prima puntata di Live Non è la d'Urso. Ironico titolo o chiaro riferimento a Massimo Giletti e il suo Non è l'Arena? Non lo sappiamo ancora ma il fatto è che l'unica cosa che potrebbe spiegare realmente il titolo di questo "nuovo" modo di fare infotainment in prima serata è il fatto che Barbara ...