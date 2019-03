Live-Non è la D' Urso | follia di Mario Balotelli | insulta Barbara D' Urso

Live Non è La D’Urso : Fabrizio Corona Indigna il Pubblico! : Live Non E’ La D’Urso è il nuovo esperimento Mediaset che però non ha convinto il fedele telespettatore. Lo share ottenuto ha soddisfatto le aspettative? La frase di Corona ha Indignato il web! Live Non E’ La D’Urso, un nuovo programma ideato dalla rete privata ed affidato in prima serata a Barbara D’Urso! Fabrizio Corona chiede scusa alla conduttrice, poi però parla di Riccardo Fogli! Come sapete, i Vertici ...

Ascolti tv - Live Non è la d’Urso supera le aspettative di Barbara d’Urso (e La porta rossa) : Esordio vincente per Live – Non è la d’Urso, il nuovo programma di Barbara d’Urso che ha debuttato nel prime time di Canale 5 mercoledì 13 marzo. Il talk di Carmelita, infatti, registra 2.796.000 telespettatori pari al 17.13% di share. Un risultato che supera le aspettative della conduttrice stessa, la quale alla vigilia dell’esordio ha confidato ai giornalisti di puntare al 12%, soglia di cui necessita al momento ...

"Ho sbagliato io per primo". Fabrizio Corona si commuove a Live : Non è la d euro Urso : Fabrizio Corona abbassa la cresta e, dopo le polemiche per il caso Riccardo Fogli scoppiato all'Isola dei Famosi, in prima serata si scusa anche con Barbara D'Urso nella puntata inaugurale dello show ...

Live - Non è la D'Urso - Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : 'Detesto il populismo' : Ieri sera tra gli ospiti più attesi di Live - Non è la D'Urso è arrivata direttamente dalla Cina con il suo compagno ed i suoi figli, Heather Parisi. La ballerina ha toccato tantissimi argomenti: dalla maternità, ai suoi successi per poi rinnovare il duello con la sua rivale Lorella Cuccarini. Incalzata dalle domande della padrona di casa, la Parisi è tornata a bacchettare la sua collega. "Io non parlo di politica, sono una persona ribelle. ...

Live Non è la D'Urso - frecciata Lecciso alla padrona di casa - e Al Bano pizzica Romina - : Ospiti di Barbara D'Urso nella sua nuova trasmissione televisiva, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno dato spettacolo. La compagna del cantante di Cellino San Marco ha lanciato una...

Fabrizio Corona dopo Live Non è la D’Urso : la frecciata di Nina Moric : Nina Moric lancia una frecciata a Fabrizio Corona dopo Live Non è la D’Urso Ieri, mercoledì 13 marzo, ha fatto il suo debutto in prima serata Barbara D’Urso al timone di un nuovo programma ma sempre a sua immagine e somiglianza. L’ospite più atteso è stato, senza ombra di dubbio, Fabrizio Corona che ha chiesto perdono alla regina di Canale 5: qualche anno fa si permise di sbattere la foto del figlio di Barbara su un giornale ...

Live - Non è la D'Urso - pace fatta tra Carmelita e Corona : 'Ti voglio chiedere scusa' : Ieri a Live - Non è la D'Urso è andata in scena la riappacificazione tra Carmelita e Fabrizio Corona. I due non si rivolgevano la parola dal 2013 quando l'ex re dei papazzi lanciò una notizia di gossip contro il figlio di Barbara D'Urso. Correva l'anno 2013 quando l'ex marito di Nina Moric pubblicò una foto di Emanuele, ovvero il figlio della conduttrice campana, mentre fumava una sigaretta. Lo scatto sembrava alquanto normale, ma Corona mise in ...

Live - non è la D'Urso - Carla Fracci perde l'equilibrio a 82 anni. Panico in diretta - Malgioglio si precipita : Stava per succedere il peggio ieri sera a Carla Fracci. L'etoile ha preso parte al programma di Canale 5 Live - non è la D'Urso quando improvvisamente è inciampata su uno scalino dello studio rischiando di cadere. Leggi anche: "Non devi parlare se...". Heather Parisi brutalizza Lorella Cuccarini, ge

'Live - Non è la d'Urso' leader della serata. Scheri : 'Barbara fuoriclasse' : Parte alla grande ' Live - Non è la d'Urso ', leader assoluto della serata con 2.796.000 spettatori totali e una share del 17,14% . La trasmissione condotta da Barbara d'Urso ha avuto la meglio anche ...

Live - Non è la d'Urso - il Live Sentiment : come (e se) funziona : Avete presente quei tablet all'uscita dei negozi che servono a registrare i giudizi dei clienti che hanno appena usufruito dei servizi del centro? Pollice recto o pollice verso, simboli di un'esperienza rispettivamente positiva o negativa, che esprimono in sintesi il Sentiment relativo a una determinata prestazione. Da tempo, la pratica della Sentiment analysis è sbarcata anche in televisione e consente alle trasmissioni di rendere note ...

"Non è la d'Urso" - il Live Mediaset riconquista la serata : Buona la prima per Barbara d'Urso. Su Canale 5 'live Non è la d'Urso' ha debuttato con 2.796.000 spettatori pari al 17,13% di share, dalle 21.42 all'1.10,, ma vince la sfida del mercoledì sera, per ...

Live Non è la D'Urso - Barbara umilia Adriano Celentano : chi gode davvero a Mediaset : Costa un decimo rispetto allo show di Celentano, ma rende il doppio. Parte bene la nuova trasmissione di Barbara D'Urso Live - Non è la D'Urso, su Canale 5, leader assoluto della serata con 2.796.000 spettatori totali e una share del 17.14%. La trasmissione condotta da Barbara d’Urso ha avuto la m