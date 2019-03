L’Italia Paese di santi | poeti e Navigator

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) È paradossale osservare che da una parte le aziende italiane non riescono a trovare personale qualificato e, dall'altra, individui che con le loro qualifiche non riescono a trovare lavoro. Pertanto si rileva un'assenza di coordinamento tra il sistema formativo e il tessuto aziendale. E allora, a volte, il problema non è la mancanza di lavoro, ma formare quelle competenze altamente qualificate che servono alle imprese.E ciò può avvenire soltanto rinnovando il dialogo sui percorsi di formazione, partendo dal presupposto che, per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è indispensabile che alta formazione e impresa avviino una concertazione forte, ripartendo dalla condivisione dei percorsi. In tale ambito l'Università può giocare un ruolo fondamentale. Le università devono formare capitale umano per una migliore ...

