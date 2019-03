L' Italia del lavoro è sempre più spaccata a metà

Debito - perché famiglie e imprese Italiane sono più virtuose dello Stato : Il Debito mondiale è passato in 10 anni dal 208 al 234% del Pil. In Italia l’aumento del Debito pubblico è Stato compensato dalle minori passività di famiglie e imprese ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco De Nicolo strappa il pass nel tiro a segno : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Un milione di Italiani usa lo smartphone per pagare nei negozi : la rincorsa del mobile cambia le abitudini del Paese : I pagamenti con carta e app raggiungono il 37% del totale. Un terzo dei pagamenti con il telefono passa per Satispay

La meraviglia del DoppiAttore di Maggi che l'Italia del teatro dovrebbe scoprire : Per Angelo Maggi il doppiaggio non è solo una seconda pelle, lui che viene dalla scuola di Vittorio Gassman: è l'amore di una vita, è una passione quotidiana, è talento, rigore, applicazione. La voce ...

All’Italia il primato delle morti da resistenza agli antibiotici : Sono più di 10 mila le morti ogni anno su 33 mila all’incirca in Europa. L’Italia detiene il triste primato

Arezzo - giù l'occupazione del 3 - 1%. E' il peggior risultato in Italia : La perdita record di occupazione , in proporzione, rispetto all'anno precedente è della provincia di Arezzo. Lo certifica l'Istat che oggi ha pubblicato uno studio sul mercato del lavoro in Italia ...

AlItalia : Battisti vola in Usa - punta a stretta con Delta/Adnkronos - 2 - : Interpellato ieri a Bruxelles su questa ipotesi, il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha risposta ma si è limitato, hanno riferito i cronisti presenti, a un'espressione di diniego. I ...

Coppa Italia di Promozione : gli abbinamenti delle semifinali : ROMA - Presso gli uffici del Comitato Regionale Lazio di Roma sono stati effettuati gli abbinamenti sia della Coppa Italia di Promozione che dei due tabelloni di Coppa Lazio. I sorteggi hanno ...

PARTITO DA BARI IL "SOTTOCUOCO TOUR" - IL ROAD SHOW DEDICATO ALLA PRIMA SOCIAL COMMUNITY DI HOME FOOD DELIVERY IN Italia : GLI SVILUPPI FUTURI DI SOTTOCUOCO LA CUCINA DI SOTTOCUOCO Grazie ALLA collaborazione con partner del mondo della cucina e della ristorazione industriale, entro il prossimo anno SottoCuoco offirà a ...

Cargo Italiano inabissato sulla costa nord-ovest della Francia : L'articolo Cargo italiano inabissato sulla costa nord-ovest della Francia proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Juventus Women a un passo dalla finale di Coppa Italia : 2-1 in casa del Milan : TORINO - È un momento d'oro per la Juventus ed il passaggio dal mondo maschile a quello femminile non ne risente. Dopo l'impresa di Champions col 3-0 rifilato all' Atletico Madrid , le colleghe in rosa, anche loro leader nel proprio campionato, sbancano lo stadio ...

Italia invasa da merci sottocosto cinesi? Senza la Tav la Via della Seta sarà solo un pericolo : ... dopo aver concesso prestiti per realizzare la Via della Seta, acconsentirà facilmente a modifiche rispetto agli impegni concordati? L'obiettivo per quel Paese è l'espansione dell'economia in Europa: ...

Guido Crosetto - Camera dà il via libera alle dimissioni del deputato di Fratelli d’Italia : Guido Crosetto non è più deputato. La Camera ha accettato la richiesta di dimissioni presentata dall’esponente di Fratelli d’Italia con 231 voti a favore, 31 contrari e l’astensione di 126 esponenti di Lega, Fdi e Forza Italia. L’uscita dall’Aula di Crosetto è stata accompagnata dalla standing ovation dei suoi ormai ex colleghi ai quali, in un breve intervento prima della votazione, aveva spiegato: “La mia è ...

Per l'energia Italiana. In vista della manifestazione del 16 marzo - l'adesione dei Portuali e di FI : La Compagnia Portuale e la Cooperativa Portuale di Ravenna invitano tutti i propri associati a partecipare alla manifestazione per la difesa del lavoro e per la tutela dell'economia locale e ...