L' inferno sono i Giganti Gabriele Lavia e il Pirandello estremo

Viñales paradiso - Rossi inferno. Ma Dovi e la Ducati ci sono : Entrambi gli ex campioni del mondo anno mancato, a sorpresa, l'approdo alla Q2. Per Lorenzo anche una brutta caduta - più di una se si considera l'intero fine settimana -, il che complica e non poco ...

'Sono uscita dalla droga con l'amore. Quando sei all'inferno capisci che hai poco tempo per vivere e non puoi sprecarlo' : L'attrice ha parlato di molestie ai Lunatici di Rai Radio 2: 'Nel mondo del cinema, è capitato una sola volta'

"Sono uscita dalla droga con l'amore. Quando sei all'inferno capisci che hai poco tempo per vivere e non puoi sprecarlo" : "Avevo già avuto il vago sentore che gli uomini fossero un pochino esagerati e anche un po' pericolosi". Eleonora Giorgi non è stata fortunata con le sue esperienze con i maniaci sessuali da giovane. A I Lunatici di Rai Radio 2 ha parlato, tra le altre cose, di molestie sessuali e del movimento #metoo, raccontando le sue esperienze frammentate. Le racconta senza rabbia, perché "trovo assurdo tirare fuori le storie del ...

Violenza sulle donne - così Slavi e i suoi quattro figli sono fuggiti da un inferno e sono stati salvati : “Mio marito mi ha fatto di tutto: mi ha spento le sigarette sul corpo, mi picchiava come se fossi un sacco, mi ha costretta a filmarlo mentre era con le sue amanti. A volte mi chiudeva in bagno, sotto la doccia, anche 12 ore. Per torturarmi”. Eppure Slavi, oggi 46 anni, era arrivata in Italia dalla Serbia nel 2000 proprio per seguire quell’uomo, che sarebbe diventato il suo secondo marito. E che in cambio le ha regalato 11 anni di inferno. Alla ...

Tusk : "Non ci sono margini per evitare Brexit - prepariamoci al fiasco" | Ed evoca l'inferno per chi l'ha promossa senza un piano : "I 27non fanno alcuna nuova offerta. L'intesa non è aperta per unnuovo negoziato. Spero che domani da May ascolteremo unaproposta realistica su come mettere fine all'impasse" ha detto il presidente del Consiglio europeonella sua dichiarazione congiunta col premierirlandese Leo Varadkar.

