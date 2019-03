L’ imprevedibile stupore della Natura a Palazzo Reale a Milano : Un'occasione per ritrovare lo stupore e una mostra che riesce a costruire un'emozione in modi inattesi, anche in chi è abituato a diffidare delle esposizioni che si annunciano da sole come "spettacolari". "Il meraviglioso mondo della Natura - Un favola tra arte, mito e scienza", allestita a Palazzo Reale a Milano , è un progetto strano e avvolgente, discontinuo e forse anche, almeno all'inizio, non facilissimo da decifrare. Ma a poco a poco, ...

Milano - l’imprevedibile stupore della Natura in mostra a Palazzo Reale con tantissimi animali : Un’occasione per ritrovare lo stupore e una mostra che riesce a costruire un’emozione in modi inattesi, anche in chi è abituato a diffidare delle esposizioni che si annunciano da sole come “spettacolari”. “Il meraviglioso mondo della Natura – Un favola tra arte, mito e scienza”, allestita a Palazzo Reale a Milano, è un progetto strano e avvolgente, discontinuo e forse anche, almeno all’inizio, non ...