Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 | “Sono pronto per la nuova stagione | da domani

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) La prima conferenza stampa, quella che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio didi Formula Uno (clicca qui per programma e tv), ha messo in mostra unquanto mai concentrato e poco voglioso di scherzare. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dimostrato che non ha più voglia di parole, e che dasarà prontissimo a fare sul serio, dopo una serie di test nei quali la Mercedes ha mischiato un po’ le carte. “No, non credo che sia stato difficile interpretare il nostro lavoro che abbiamo svolto a Barcellona – ha spiegato l’inglese alla platea – Sicuramente inizieremo a capire il reale valore, nostro e degli avversari, dalle prove libere die soprattutto dalle qualifiche. Anzi, in realtà, saranno necessarie alcune gare per valutare al meglio i rapporti di forza. Di sicuro nel corso dei test non ...

SkySportMotoGP : ???? Scambio a fine stagione #SkyMotori @ValeYellow46 @LewisHamilton - SkySportF1 : ????? Prova incrociata ???????? per @LewisHamilton e @ValeYellow46 #SkyMotori #F1 #MotoGP - OA_Sport : Lewis #Hamilton è carico e determinato al via del Mondiale 2019 di #F1, Il campione del mondo in carica confida di… -