L’evoluzione del nostro linguaggio | scoperto un legame con le abitudini alimentari

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il modo di dire “parla come mangi” mai potrebbe essere più veritiero: difatti alcuni suoni delumano, ricorrenti nella “F” e nella “V”, sembra che siano stati modellati dalle nostre, che a loro volta hanno portato a cambiamenti nella struttura di denti e mandibola per adattarsi ai cibi più morbidi.Questa la scoperta scaturita dallo studio pubblicato sulla rivista Science e guidato dall’Università di Zurigo, che afferma come i cambiamenti culturali nell’alimentazione abbiano influenzato il modo in cui comunichiamo in modo molto più profondo di quanto si pensi. I ricercatori guidati da Damian Blasi hanno condotto un’approfondita analisi interdisciplinare, per verificare quanto siano stati importanti i cambiamenti nella dieta che si sono verificati durante la storia dell’Homo sapiens, in ...

