L' Europa siamo noi | oggi a Cuneo la prima tappa del tour de La

Salvini alla conquista dell’Europa - tante le alleanze pronte : “In Italia siamo primo partito” : Salvini si proclama leader del primo partito del paese e spiega ai suoi di essere pronte le alleanze in Europa Matteo Salvini si considera il leader del primo partito Italiano. D’altronde, i sondaggi parlano chiaro e quando il leader della Lega tira fuori la cruda verità avviene con totale non chalance, come dato scontato. A modo suo, è chiaro. … Continue reading Salvini alla conquista dell’Europa, tante le alleanze pronte: ...

‘Viva l’Italia. Perché non siamo il malato d’Europa’. Il libro-inchiesta di Francesco Bonazzi sull’economia della paura : A meno di 100 giorni dal voto europeo esce un libro che smonta leggende sul declino dell’Italia, scava sotto le parole d’ordine dell’euroregime, e può dare una picconata micidiale al pensiero unico di Bruxelles e Francoforte. Si chiama “Viva l’Italia” (Chiarelettere, 16 euro in libreria, 9,99 come e-book). Sottotitolo: “Perché non siamo il malato d’Europa”. In 256 pagine il giornalista economico torinese Francesco Bonazzi riporta al ...

Maksimovic : «Il campionato è finito - non ci pensiamo più. Pensiamo all’Europa League» : Il difensore azzurro Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli: «E? difficile affrontare la gara con un uomo in meno ma anche nel primo tempo abbiamo dato il massimo. Negli ultimi anni dominiamo contro la Juventus e loro sulle punizioni portano a casa il risultato e questo ci fa male. Non si vedono 16 punti di distanza ma loro vincono. Il campionato è finito, non ci Pensiamo più. Pensiamo all’Europa League, ...

Atalanta-Fiorentina - Pioli : 'Astori ha lasciato un esempio. Europa? Possiamo farcela' : Un ko che frena la corsa della Fiorentina, quello di Bergamo contro l'Atalanta. 3-1 per i nerazzurri di Gasperini, capaci di ribaltare il vantaggio iniziale di Muriel. Un risultato che frena i viola ...

Fiorentina - Pioli : 'Siamo stati sfortunati - per l'Europa servono 60 punti' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , parla a Sky Sport dopo il ko con l' Atalanta : 'Per un'ora abbiamo giocato con una buona intensità, soffrendo delle situazioni ma ripartendo pallone su pallone. Poi non abbiamo avuto le capacità di mettere in ...

Europa League - Spalletti : "Siamo migliorati - ma non per l'assenza di Icardi" : Quattro gol al Rapid Vienna e ottavi di finale di Europa League conquistati. All' Inter sta tornando un po' di sereno, il segnale è anche il gol di Ranocchia: "Mi immaginavo che potesse segnare, ma ...

Andare oltre il Pse. Intervista a Sandro Gozi : "Dopo le europee pensiamo a nuovi gruppi all'Europarlamento" : "Al momento le contraddizioni più grosse ce le ha il Ppe: se le forze progressiste, liberali e democratiche dei Popolari avessero il coraggio di passare il Rubicone politico e impegnarsi in nuove famiglie politiche, sarebbe un bene. Perché, e qui parlo anche del Pse, le famiglie politiche attuali in Europa sono nate negli anni '70 del secolo scorso...".Da 'oltre il Pd' a 'oltre il Pse'. Sandro Gozi insiste. L'ex sottosegretario ...

Brexit - Juncker : nessuno in Europa si opporrebbe a estensione trattative. 'Siamo nelle mani di Dio' : Se il Regno Unito chiedesse una estensione nelle trattative al di là della data in cui dovrebbe concretizzarsi il divorzio effettivo degli UK dall'Ue - ovvero il 29 marzo del 2019 - nessuno in Europa ...

L’Europa è in pericolo o piuttosto siamo in pericolo tutti noi ? : Riflessioni importanti, appuntamenti da non mancare BIANCACLEMENTE Dunque si parla ormai di una America vicina al default, di una Cina in progressivo miglioramento economico, di una Russia non proprio in salute economica ma molto solida in dispendio di potere politico. Molto sommariamente. E L’Europa ? Pare proprio che a dispetto delle lobbies, dei potentati economici e degli esercizi ergonomici di potere, L’Europa non se la passi ...

Italia e politica estera : Il premier Conte : 'Questo governo non cadrà - non siamo isolati. Questa Europa al canto del cigno' : 'Il governo va avanti. Andremo avanti anche più forte di prima'. Lo assicura il premier Conte che, in due colloqui con Corriere della Sera e Repubblica, parla dello scontro di martedì al Parlamento ...

La Commissione Ue taglia le stime di crescita per l'Italia. Siamo ultimi in Europa : Milano. La Commissione Ue conferma le anticipazioni della vigilia e taglia le stime di crescita per il 2019 dell'Eurozona e, soprattutto, dell'Italia. Quest’anno l'intera zona euro dovrebbe crescere, secondo quanto previsto da Bruxelles, dell’1,3 per cento in netto calo rispetto a quanto detto in au

Commissione Ue taglia ancora il Pil italiano (+0 - 2%) : siamo ultimi in Europa per crescita : Le stime della Commissione Ue per il 2019 sono allarmati: PIL dell'Italia per il 2019 tagliato di un punto percentuale. Le previsioni risentono di "un rallentamento peggiore del previsto nel 2018, di incertezza di policy globale e interna e di una prospettiva degli investimenti molto meno favorevole".Continua a leggere

Juve - Allegri : "A Bergamo si fa fatica. E in Europa non siamo favoriti" : Domani alle 20.45 la Juventus sarà di scena a Bergamo per i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini. I bianconeri non potranno contare su Bonucci, infortunatosi alla caviglia: "...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Per l'Europa ci siamo anche noi» : MILANO - " l'Europa è un'ambizione per tantissime squadre, noi siamo tra queste, almeno la classifica per il momento dice così". Esordisce così Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , durante ...