Lega Cina contro Lega America Ecco chi sta con chi Tutti i nomi

Si avvicina la data del ritorno all'ora Legale. Dal 2021 addio cambio orario : Ci avviciniamo progressivamente al momento del cambio dell'ora, che quest'anno avviene l'ultimo giorno del mese di Marzo. La notte del 31 Marzo l'orario passerà infatti dalle 2.00 alle 3.00:...

Cina : la Via della seta spacca la Lega e la divide dal M5S : ... da un lato tranquillizzare gli alleati europei e statunitensi, preoccupati per l'ennesima imprevedibile posizione presa dall'Italia in politica estera, ricordiamo gilet gialli e Venezuela,, dall'...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Marzo : La bomba Usa-Cina sul governo : tutti contro tutti pure nella Lega : governo Salvini vuol fare l’amerikano e la Lega si spacca sulla Cina La Via della Seta – A favore dell’intesa con Pechino il M5S e il sottosegretario del Carroccio al Mise, Geraci. Ma Giorgetti, reduce dagli Usa, vuole bloccare tutto di Wanda Marra Poltrone e sofà di Marco Travaglio Ma i partiti e i loro giornaloni lo sanno in che Paese vivono? La risposta è scontata, visto che non ne azzeccano una nemmeno per sbaglio. Ma la domanda ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all'Italia. M5s : 'Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega' : ... contributo congiunto e benefici condivisi sono stati approvati in tutto il mondo. Cosa ancora più importante - ha concluso - i risultati della cooperazione sono stati tradotti nello sviluppo ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all’Italia. M5s : “Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

Roma : questa sera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a colLegare Asia - Europa e Africa : PRIMAPRESS, - Roma - questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita ...

Sondaggi politici elettorali : PD si avvicina al M5S - Lega resta saldamente al comando : In attesa delle elezioni europee, che saranno un test importante per i partiti italiani in primavera, giungono nuovi Sondaggi politici, che mostrano la situazione attuale dello scenario nazionale. Le intenzioni di voto della prima decade di marzo continuano a premiare la Lega, che si mantiene al comando per gli istituti di ricerche Tecnè e Swg. In caduta libera il Movimento 5 Stelle, ormai a oltre 10 lunghezze di distanza dalla vetta. Il Partito ...

Sondaggi - la Lega vicina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce anche Forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...

Sondaggio Pagnoncelli : il Pd sta per superare il M5s - Lega vicina ai massimi storici : Costruire una (piccola) storia politica contro il Pd per vedersi (quasi) superati dal Pd stesso. Questo in estrema sintesi il destino tratteggiato dall'ultimo, clamoroso, Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera. Si parla dei grillini, il cui calo costante non è certo

La Lega prende le distanze da Musumeci : avvicinarsi a Miccichè e Cuffaro è resa : "avvicinarsi agli eredi di Micciche' e Cuffaro ritenendo che possano rappresentare il futuro della Sicilia e' un resa incondizionata. Un uomo con certi valori, retto sui suoi valori, non puo' ...

Elezioni Sardegna - Salvini : la Lega vince 6-0 sul Pd. Meloni : si avvicina la fine del governo : 'Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i ...

DALLA CINA/ Lao Xi : la partita di Salvini con Putin - e Trump - fa perdere la Lega : Anche la stampa Usa ha parlato del presunto finanziamento di Putin alla Lega. Ma Washington non intende lasciare l'Ue a Mosca

EuroLega - Milano batte Maccabi e torna in zona playoff : il solito James trascinatore : Eurolega, Olimpia Milano vittoriosa contro il Maccabi: successi importanti per la classifica anche per Barcellona e Cska Eurolega, l’Olimpia Milano ha vinto grazie ad un buon rush finale contro il Maccabi Tel Aviv. 87-83 il finale dell’incontro, molto equilibrato per la sua intera durata. Come spesso è accaduto durante questa annata europea, a fare la differenza è stato Mike James, autore oggi di 19 punti ed una leadership ...

Colpo nella notte alla Ubi di Carnate : Legano e trascinano via lo sportello bancomat : Niente esplosioni per rubare i soldi del bancomat, molto più verosimilmente i ladri che nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio hanno asportato uno sportello bancomat, a Carnate, hanno ...