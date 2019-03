Le Girosfere cambiano Fortnite | questa mappa svela dove si trovano i nuovi veicoli

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)La Battle Royale di casa Epic Games è cambiata ancora. Con la Stagione 8,ha abbracciato un mondo pennellato da tematiche piratesche, carico naturalmente di Sfide mai viste prima, nuove armi e oggetti squisitamente cosmetici - tra cui la skin progressiva Cuore Nero, per cui ho redatto una guida utile a sboccarne tutte le fasi. Non solo, l'aggiornamento più recente del gioco - l'8.10 - va ad introdurre anche un nuovo tipo di veicolo utilissimo per spostarsi velocemente da una parte all'altra della grandeche ospita le nostre partite in multiplayer.Si tratta del Baller, o Girosfera, particolarissimo mezzo di trasporto che sta già spopolando tra i fan diBattle Royale. Come accade da sempre nello shooter costruttivo, anche lenon appaiono casualmente sull'isola, ma in zone già stabilite dal team di sviluppo. Individuarle non è impresa sempre facile, ...

