Le frasi su Mussolini di Tajani arrivano a Bruxelles | adesso il presidente trema

Tajani nella bufera per le frasi su Mussolini. Anpi : "Disgustoso - fascista in doppio petto" : E Tajani scivolò su Mussolini, forse pensando di lisciare l’ultradestra in vista delle elezioni europee di maggio. Le precisazioni fornite dal presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia dopo le sue parole sul fondatore del fascismo, durante un’intervista ieri a La Zanzara, non hanno placato le polemiche. Ma cosa aveva detto Tajani?"Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando ...

Tajani chiede scusa per le frasi su Mussolini : In Italia Tajani chiede scusa per le affermazioni sul fascismo. “Non volevo giustificare un regime totalitario e antidemocratico”, ha scritto il presidente del Parlamento europeo in una nota. Tajani aveva detto mercoledì scorso: “Mussolini ha fatto anche delle cose buone”. “Come può un presidente de

Tajani si scusa dopo frasi su Mussolini : "Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col fascismo - aggiunge -. Sono sempre stato convintamente anti-fascista"...

Tajani nella bufera per le frasi su Mussolini <br> Anpi : "Disgustoso - fascista in doppio petto" : E Tajani scivolò su Mussolini, forse pensando di lisciare l’ultradestra in vista delle elezioni europee di maggio. Le precisazioni fornite dal presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia dopo le sue parole sul fondatore del fascismo, durante un’intervista ieri a La Zanzara, non hanno placato le polemiche. Ma cosa aveva detto Tajani?"Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando ...

frasi su Mussolini - a Strasburgo Verdi e liberali contro Tajani che si scusa : Acceso dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo dopo le dichiarazioni del presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani sui presunti meriti di Mussolini che secondo Tajani avrebbe fatto ...