Le difficoltà più complesse da risolvere della storia di Facebook

Il più lungo periodo di difficoltà della storia di Facebook : Per circa 10 ore gli utenti da ogni parte del mondo hanno segnalato problemi di accesso e condivisione di contenuti su Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo il sito Downdetector.com, le prime segnalazioni sarebbero arrivate intorno alle 17.30 di mercoledì 13 marzo e sono proseguite per tutta la giornata fino alle 4 del mattino circa, quando le segnalazioni hanno cominciato a scemare. Come pare oramai appuranto, in molti casi ...

Problemi a letto? Onde d’urto - fattori di crescita e protesi gli aiuti più efficaci per gli uomini in difficoltà : Roma, 6 marzo 2019 – Buone notizie per gli uomini che si trovano in difficoltà ‘amatorie’, e che non riescono a condurre una normale vita sessuale. Grazie ai nuovi ritrovati possiamo dire che nel 2019 i Problemi di erezione dell’uomo possono essere considerati ormai quasi del tutto risolti. A giungere in aiuto degli uomini, nei [...]

La "pagella" della Cina nel 2018 è più che positiva : nonostante le difficoltà - i risultati socio-economici sono eccellenti : Tale risultato ha sorpreso tutti coloro i quali prevedevano risultati deludenti da parte dell'economia cinese. Nel 2018 l'andamento economico e commerciale della Cina è stato più che positivo, ma c'è ...

Maria De Filippi in difficoltà con Balotelli : “Non vorrai più venire” : Mario Balotelli e la strana richiesta di Pio e Amedeo a C’è posta per te La puntata di stasera di C’è posta per te ha visto come protagonista Mario Balotelli, destinatario di una richiesta proveniente dal duo comico Pio e Amedeo. In realtà, come introdotto inizialmente da Maria De Filippi, i due conduttori di Emigratis si sono palesati solo in un secondo momento: il mittente principale è stato infatti il fratello di Amedeo, grande ...

Sanità - Uecoop : più di un italiano su 5 ha difficoltà a pagare le spese mediche : Più di 1 italiano su 5 (23,2%) ha difficoltà a pagare le spese mediche con i problemi maggiori per chi è solo. E’ quanto emerge dall’analisi di Uecoop l’Unione europea delle cooperative su dati Eurispes in relazione all’ultimo report Istat sul commercio al dettaglio che registra un crollo record del -3,3% della spesa per prodotti farmaceutici nel dicembre 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. “Si tratta di un segnale ...

Campidoglio : più punti in appalti da assunzioni a persone in difficoltà : Roma – Assumere ex detenuti, ex tossicodipendenti, persone disabili o con disagio mentale, persone che per avanzata eta’ anagrafica sono tagliate fuori dal mondo del lavoro, donne vittime di violenza o tratta, rifugiati politici. Sono alcune categorie di persone fragili la cui assunzione, all’interno di una impresa, potra’ essere considerata una “miglioria”, da valutare in caso di parita’ di punteggio, ...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...