Le cinquanta sfumature della sinistra alle elezioni europee di maggio

L’autrice di “ cinquanta sfumature di grigio” pubblicherà un nuovo romanzo : E. L. James, l’autrice del bestseller internazionale Cinquanta sfumature di grigio, ha scritto un nuovo romanzo , The Mister, che verrà pubblicato negli Stati Uniti da Vintage Books il 16 aprile. Anche in questo caso è una «storia d’amore erotica» e

Flavia Pennetta e le sue ‘cinquanta sfumature’ con Fognini : “uso la fantasia ed il desiderio non si spegne mai” : Flavia Pennetta oltre il suo ruolo di mamma, l’ex tennista non rinuncia alla sua femminilità e posa in un servizio fotografico insieme al marito Fabio Fognini Flavia Pennetta ed il suo lato sexy. L’ex tennista, dopo l’addio al tennis e la nascita del suo primogenito, riscopre il suo sex appeal e si mostra in un servizio fotografico sexy insieme al marito Fabio Fognini. La Pennetta ha raccontato alla rivista ...