Lavoro stagionale 2019 | le regole del nuovo contratto a termine

(Di giovedì 14 marzo 2019) Come comportarsi se si vuole assumere un cuoco o un cameriere in uno stabilimento balneare durante i mesi estivi? Oppure un bagnino in una piscina o parco acquatico?Per queste esigenze temporanee e legate a picchi di attività stagionali, la normativa ha preso ilordinario e l’ha rimodellato, introducendo una serie di deroghe. È nato ilper attività stagionali, peraltro di recente modificato ad opera del Decreto dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni in L. n. 96/2018).Sono da considerarsi attività stagionali:Le attività previste dai contratti collettivi; Le attività disciplinate da un apposito decreto del Ministero delnon ancora emanato. Fino all’entrata in vigore del provvedimento continuano a valere le disposizioni del DPR n. 1525/1963, contenente un elenco di cinquantadue attività.Vediamo la disciplina nel ...

