Lady D e il Travolta Dress

vanityfair

(Di giovedì 14 marzo 2019)Diana e Carlo si recarono in visita alla Casa Bianca nel Novembre del 1985, allora presieduta da Ronald Reagan e dalla moglie Nancy. L’11 Novembre, durante la serata di gala, erano presenti moltissime star di Hollywood, fra le quali l’attore John, divenuto celebre alcuni anni prima per “Grease” e “La Febbre del Sabato Sera”. Famoso ballerino,accompagnòD durante il ballo sulle note proprio di Night Fever dei Bee Gees, in quelli che sarebbero rimasti famosi come alcuni dei momenti più iconici della storia della Principessa del Galles.L’abito di velluto della donna, indossato per la prima volta per l’occasione, divenne probabilmente il più rappresentativo del suo stile e della sua eleganza. Disegnato dal londinese Victor Edelstein, l’abito sarebbe passato alla storia come “”,Di colore blu notte, vagamente ispirato alla moda edoardiana, la ...

p_flavia : Nel 1985 io ancora non c'ero, ma ho sicuramente visto una foto di Lady Diana che balla con John Travolta #chivuolesseremilionario - zazoomnews : Quando Lady Diana fu costretta a ballare con John Travolta - #Quando #Diana #costretta #ballare -