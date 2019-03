La Vita in diretta - Patrizia Pellegrino sconvolgente : "Ho bisogno una bottarella" - gelo in studio : A La Vita in diretta, il programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, si parlava di medicinali: in Italia le cure sono un lusso per quattro milioni di persone, anche se gli anziani tendono ad abusare dei medicinali. In studio era presente Patrizia Pellegrini, che ha stupito Timperi e il pubbli

LIVE Dinamo Mosca-CiVitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-3 - successo al tiebreak per la Lube! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

La Vita in diretta - Fialdini gela Timperi : "Non mi toccare più" : Nel corso del nuovo appuntamento televisivo de La vita in diretta trasmesso da casa Rai, è accaduto una sorta di battibecco dal retrogusto di uno scherzo molto cuorioso, tra i due padroni di casa. I ...

La Vita in Diretta e la brutta voce in Rai : 'Chissà perché...'. Tanti potenti - pochi ascolti : cosa non torna : cosa c'è sotto? Dopo la tanto discussa foto del dg Rai Fabrizio Salini a La Vita in Diretta , la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha presenziato al programma in occasione della ricorrenza della ...

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini sbotta con Timperi : “Non mi toccare più” : Francesca Fialdini sbotta con Tiberio Timperi a La Vita in Diretta Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda lunedì 11 marzo), Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno aperto la Diretta l’uno accanto all’altro come sempre. Mentre presentano gli argomenti che verranno trattati, hanno regalato ai telespettatori un nuovo esilarante siparietto. I due conduttori […] L'articolo La Vita in Diretta, Francesca Fialdini ...

La Vita in Diretta - occhio alla faccia di Tiberio Timperi : una clamorosa confessione in studio : Sono sempre più numerosi gli uomini che ricorrono ai ritocchini estetici, Tiberio Timperi compreso. Il conduttore de La Vita in Diretta ha ammesso di essersi sottoposto a un piccolo intervento, ovvero la blefaroplastica, grazie alla quale non avrà più le tanto odiate borse sotto gli occhi. Leggi a

Vita indiretta - il direttore Rai a sorpresa in studio a fine puntata - la battuta della Fialdini gela Timperi : Sorpresina dell'8 marzo alla Vita in diretta. In studio, sul finire della puntata dedicata alle donne, fa visita a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi niente meno che il nuovo direttore di Raiuno Teresa De Santis. "A questo punto mi sembra anche giusto che ci sia una sorpresa in questa giornata mol