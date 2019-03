La Valle del Fiastra diventa luogo di esperienze

Della Valle e il titolo sempre giù Il mercato mette in dubbio i target : Mettici una Cina, mercato fondamentale dei marchi del lusso che ancora una volta per quest'anno ha dovuto annunciare prospettive di crescita in calo rispetto al picco del +6,9% del 2017 (range fra +6 e +6,5%). Mettici un'incertezza geopolitica globale legato alla guerra commerciale su cui Donald Trump e Xi Jinping ancora non hanno messo la parola fine, contesa che non consente molta visibilità sulle due aree chiave che, con ...

Castagnole Lanze - in 90 in visita a Valledolmo per la firma del gemellaggio : In programma tre giorni di festa, incontri, spettacoli e gioia: tutta la cittadinanza è invitata a partecipare», ha scritto l'amministrazione valledolmese sulla pagina Facebook del Comune. Un intenso ...

Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo 2019 – Valle d’Aosta - Cervinia. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla quinta edizione. Tredicesimo appuntamento oggi, e ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi e Lino Zani. Tremilaseicento piste da discesa per un totale di seimilasettecento chilometri, soffici distese […] L'articolo Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo ...

Paolo Vallesi : «Molto della mia vittoria ad Ora o Mai Più lo devo a Ornella Vanoni. Gli altri maestri mi abbassavano i voti per strategia» : Paolo Vallesi e Caterina Balivo Reduce dalla vittoria ad Ora o Mai Più, Paolo Vallesi, ieri ospite a Vieni da Me, ha raccontato aneddoti della sua vita e fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show condotto da Amadeus. Il cantante rivela anzitutto di essersi lasciato ‘corteggiare’ piuttosto a lungo dalla trasmissione, che già lo avrebbe voluto nel cast lo scorso anno, ricevendo però un secco ‘no’: “No, ...

Valle del Sacco - via alle bonifiche : Costa e Zingaretti firmano il protocollo d’intesa. Finanziamenti per 53 - 6 milioni di euro : La bonifica della Valle del Sacco può (ri)partire. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, hanno sottoscritto stamane un protocollo d’intesa che anticipa un finanziamento di 53,6 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area in provincia di Frosinone, da anni fortemente contaminata a causa degli sversamenti illegali nel fiume Sacco, cui si aggiungono interramenti sospetti di rifiuti. ...

Basket : i migliori italiani della 20agiornata di Serie A. Amedeo Della Valle e il trio azzurro di Brescia sugli scudi : Al termine Della ventesima giornata di campionato, risulta esserci una valutazione ufficialmente monca di quel che hanno espresso i giocatori italiani in questa tornata di Serie A 2018-2019. Con l’assegnazione del 20-0 a tavolino a Cremona per la squalifica di Gianmarco Pozzecco non tenuta in conto da Sassari, infatti, scompaiono dalle statistiche ufficiali le buone prestazioni che avevano trovato da una parte Michele Ruzzier e Giampaolo ...

Paolo Vallesi : euro Ora posso mettere in ordine i pezzi della mia vita euro : Intervenuto a Storie italiane dopo la vittoria a " Ora o mai più ", il programma Rai condotto da Amadeus, Palo Vallesi è apparso per la prima volta in tv dopo la conclusione del talent trasmesso fino ...

Ora o mai più 2 - Paolo Vallesi vince la seconda edizione del programma : Il cantante Paolo Vallesi è il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più, il programma musicale in onda su Rai 1 condotto da Amadeus

Nausica Della Valle ci ricorda che l’omofobia fa danni. E per questo deve essere fermata : “L’omosessualità è una deviazione, un disturbo. Dietro a essa c’è Satana, quindi il male”. È grazie a questi lampi di Medioevo – e mi perdoni il tanto vituperato Medioevo, ché pure ottime cose ha prodotto – che dall’ottovolante Della nostra modernità veniamo sbalzati all’improvviso, come in un incubo che non volevamo più rivivere, sul campo di terra battuta sotto le mura di Zurigo, dove i sodomiti, in fila, aspettano di arrostire su ...

Nausicaa Della Valle : 'Non sono più omosessuale grazie a Gesù - è peccato come l'omicidio' : La nota giornalista di Mediaset, Nausicaa Della Valle nelle ultime ore sta facendo parlare molto di sé, dopo aver rilasciato una intervista al noto programma radiofonico "La Zanzara" in onda su Radio 24. In particolare, tra le sue dichiarazioni, spiccano le parole riguardanti il tema dell'omosessualità: la giornalista, infatti, ha dichiarato di non essere più omosessuale e di aver ottenuto questo cambiamento nel momento in cui si è avvicinata a ...

Un libro dalla Valle Cervo per i dieci anni del Giro d'Italia Handbike : "Ponendomi di fronte alle straordinarie esperienze degli Atleti del Giro d'Italia Handbike e disponendomi con occhi sgranati ed animo stupito a conoscere le loro storie, ho potuto fare un percorso ...

Alla sagra del Mandorlo in Fiore nella Valle dei Templi : E con la musica si continuer con un altra iniziativa Word music ovvero spettacoli di musica dal mondo, che saranno tenuti da artisti provenienti dall Italia, dagli USA e dal Nord Africa. Dopo la ...

Fiorentina - Della Valle ci crede : “a Bergamo per vincere” : “Tra due mesi a Bergamo avremo un solo risultato, sara’ durissima ma insieme ai nostri tifosi andremo li’ per vincere. Complimenti al pubblico per lo straordinario sostegno e per la bellissima coreografia per Davide che ha commosso tutti noi”. Sono le ultime dichiarazioni del patron Della Fiorentina Andrea Della Valle che ha commentato lo scoppiettante pareggio per 3-3 nell’andata Della semifinale di Coppa ...