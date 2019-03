La torta zebrata

cosacucino.myblog

(Di giovedì 14 marzo 2019) 13Ingredienti 4 uova250 gr di zucchero200 ml di olio di semi250 ml di latte300 gr di farina1 bustina di lievito per dolci1 bustina di vanillina2 cucchiai di cacao in polverePreparazione Sgusciare le uova, aggiungere lo zucchero e sbattere bene con la frusta.Continuare a mescolare aggiungendo anche olio, latte, farina, lievito e vanillina.Mettere da parte metà dell’impasto e aggiungere il cacao nella metà rimanente.Al centro di una tortiera da forno mettere tre cucchiai di impasto bianco, poi dentro 3 cucchiai di impasto nero.Continuare alternando i due tipi di impasto in questo modo creando un effetto marmorizzato. Cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti.

