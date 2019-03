La taglia su Hamza Bin Laden e i timori per il ritorno di Al Qaeda

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il governo degli Stati Uniti ha da poco messo unadi ben un milione di dollari sulla testa diBin, ritenuto il figlio prediletto del defunto Osama, capo e fondatore di Al. Dopo il blitz dei Navy Seals americani ad Abbotabad del 2 maggio 2011, in cui vennero uccisi Osama ed il figlio Khalid, venne anche eliminato in Yemen, il 30 settembre dello stesso anno, uno dei possibili suoi successori, Anwar Al Awlaky., all'epoca poco più che ventenne, visto come il naturale erede alla guida dell' organizzazione, data la sua inesperienza e giovane età, non poteva fare altro che lasciare il comando al vecchio ed astuto Ayman Al Zawahiri, persona tra i fondatori della Jihad islamica.Negli ultimi anni, però, il gruppo qaedista ha dovuto cedere lo scettro dell'egemonia dei radicalismo islamico all'Isis (o Daesh), che è riuscito a mettersi in ...

PoppenReport : RT @EmilioBerettaF1: Cosa sappiamo di Hamza, figlio di Osama bin Laden, che finanzia la jihad da quando ha 12 anni e su cui pende una tagli… - EmilioBerettaF1 : Cosa sappiamo di Hamza, figlio di Osama bin Laden, che finanzia la jihad da quando ha 12 anni e su cui pende una ta… - BI_Italia : Cosa sappiamo di #Hamza , figlio di #OsamabinLaden , che finanzia la #jihad da quando ha 12 anni e su cui pende una… -