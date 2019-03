La sentenza di Genova | il premier Conte

Uccise la compagna spinto da “profonda delusione” - il caso della sentenza di Genova : Nell’aprile del 2018, Javier Napoleon Pareja Gamboa Uccise a coltellate la compagna Jenny Angela Coello Reyes nella loro casa di Rivarolo. La donna aveva un amante, aveva più volte promesso di lasciarlo, ma la relazione era continuata anche dopo che Gamboa era tornato dall’Ecuador. La giudice Silvia Carpanini ha condannato l’uomo a 16 anni di carcere con rito abbreviato e nelle ultime ore si stanno sollevando le polemiche, per le motivazioni ...

Uccise la moglie a Genova - pena dimezzata. La giudice : «C’è omicidio e omicidio» La sentenza : «Lei lo illuse» : «Si tratta del libero convincimento di un giudice, non c’è niente di cui discutere e men che meno c’è da polemizzare». Salvini dice che chi ammazza così deve marcire in galera? «La pensi come meglio crede»