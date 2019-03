La partita non passerà alla storia | il ritorno nei quarti in Europa League sì

ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il bottino a casa, con tante attenuanti Il Napoli torna neidi finale in. Un posto che compete al club di De Laurentiis e che mancava da quattro anni, dal Napoli di Rafa Benitez che raggiunse il traguardo della semifinale di. Ancelotti in qualche modo emula lo spagnolo. Con lui il Napoli raggiunge per la terza volta nella suadi finale nella Coppa Uefa /. Una volta, nel 1989, finì in gloria col successo di Maradona e compagni a Stoccarda.A Salisburgo il Napoli ha perso 3-1. Non ha giocato unache, ma ha portato il bottino a a casa. Con tante attenuanti. Ci sono stati molti errori, ma è anche comprensibile. Questa squadra, questi uomini, raramente hanno giocato partite che valevano idi finale di. Unagiocata da favoriti. È tutta un’altrarispetto ai match in ...

stebellentani : La chiave e la spiegazione della partita é Bernardeschi che a 5 minuti dalla fine corre ai 120 all’ora. Certo il go… - Inter : ??? | #Spalletti: 'Domani è una partita da dentro o fuori, andranno prese le decisioni corrette per non pagare un c… - MassaFelipe19 : Bello non vedo l ora di giocare questa bella partita a Roma !!! @NazionalePiloti @FIAFormulaE -