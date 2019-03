La luce di Messi dopo le gesta di Ronaldo | l' importanza del fuoriclasse

La luce può catturare i segnali emessi all’interno delle cellule : Francesco Cardarelli si è aggiudicato un finanziamento di mezzo milione di euro per il progetto “4D molecular analysis on dynamic subcellular nanostructures by feedback-based imaging and tracking: the biochemistry of nutrient and energy sensing”, nell’ambito del bando PRIN 2017. Il prof. Cardarelli, associato di Fisica applicata alla Scuola Normale, guiderà un team di ricerca che vede coinvolte anche altre due unità, il TIGEM di Napoli e ...