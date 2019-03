La lotta tra USA e Russia è disonesta

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci lotta ma non basta. Il Fenerbahce espugna Firenze - strada in salita per la semifinale : La sfida di questa sera si annunciava particolarmente complicata e il risultato finale ha purtroppo confermato la previsione. Nella sfida di andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, la formazione toscana della Savino Del Bene Scandicci è stata sconfitta in casa con il punteggio di 1-3 (19-25; 25-23; 19-25; 21-25) dalle turche del Fenerbahce. La squadra allenata dal serbo Zoran Terzic ha messo in campo ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

lotta Bayern-Borussia : si entra nel vivo! La situazione : Lotta Bayern-Borussia: si entra nel vivo! La situazione Siamo ormai giunti alla fine della 25a giornata di Bundesliga e la situazione è veramente incerta. Sia i bavaresi che i gialloneri sono in cima alla classifica, a pari merito, a quota 57 punti. La sfida è aperta come non mai, erano anni che non si vedeva un confronto così equilibrato per la vittoria finale della Bundesliga. Insieme alla battaglia tra Liverpool e Manchester City in ...

Justin Bieber lotta ancora con la depressione : ‘Mi sento super disconnesso e strano’ : “Sto avendo molte difficoltà, mi sento super disconnesso e strano” con queste parole Justin Bieber ha aggiornato – via Instagram – tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute attuali. Il cantante sta infatti ancora combattendo con la depressione, in una lotta iniziata nel 2017 e di cui ha già parlato pubblicamente. “Mi riprendo sempre quindi non sono preoccupato” ha tranquillizzato i suoi fan Bieber, che ...

Trasporti : Confitarma e Abi - interesse per sostegno flotta italiana : ... Capo servizio Finanza e Tributi; per Abi Gianfranco Torriero, vice direttore generale, Raffaele Rinaldi, Responsabile dell'Ufficio Credito e Sviluppo, insieme a rappresentanti del mondo bancario. ...

Justin Bieber lotta ancora contro la depressione : “Mi sento strano e scollegato - pregate per me” : “Justin Bieber sta combattendo contro la depressione“. Un mese fa il sito di gossip E! News aveva rivelato questa indiscrezione, mettendo in allarme milioni di fan del giovane cantante canadese che aveva poi confermato tutto in un’intervista a Vogue America. In tutto questo tempo poi, aveva mantenuto il silenzio così in tanti avevano pensato che Bieber fosse riuscito a superare quel momento difficile. E invece No. “Volevo ...

Roma - ‘er progetto’ è fallito un’altra volta : Pallotta vivacchia aspettando lo stadio : “Er progetto” è fallito. un’altra volta. Via l’allenatore a metà stagione. Via pure il direttore sportivo, plenipotenziario e arrivato da nemmeno un anno e mezzo. Significa rinnegare le proprie scelte, ammettere di aver sbagliato tutto. Pagano Eusebio Di Francesco e Monchi, ma la responsabilità è di chi li ha scelti, costretti a lavorare in condizioni impossibili e quindi scaricati. Il primo fu Luis Enrique: un anno di tiqi-taqa e figuracce, ...

Basket : Bertram Derthona lotta ma cade contro la capolista Virtus Roma : A pesare sull'economia della gara anche l'assenza di Alibegovic. Per i leoni spiccano i 16 punti di Bertone, i 13 di Viglianisi, gli 11 di Spizzichini. Complimenti a Roma per la vittoria' ha detto ...

lotta intestina all'Allianz Stadium - scatta la faida tra Curve : insulti tra ultras bianconeri durante Juve-Udinese : Inconcepibile quanto successo ieri sera allo Stadium, con le due Curve della Juventus impegnate ad insultarsi quasi come fossero rivali Capita spesso negli stadi che la Curva, cuore del tifo ...

lotta intestina all’Allianz Stadium - scatta la faida tra Curve : insulti tra ultras bianconeri durante Juve-Udinese : Inconcepibile quanto successo ieri sera allo Stadium, con le due Curve della Juventus impegnate ad insultarsi quasi come fossero rivali Capita spesso negli stadi che la Curva, cuore del tifo organizzato, insulti o lanci cori nei confronti dei supporters delle squadre avversarie. LaPresse/Francesca Soli Capita invece molto più di rado che quegli epiteti vengano rivolti ai tifosi della propria stessa squadra, facendo passare in secondo piano ...

Sostenibilità nel settore ittico : iniziativa WWF-EJF sui temi di tracciabilità - lotta alla pesca illegale - tutela dei diritti dei lavoratori : Riconoscere ed evitare i rischi della pesca non sostenibile. Il WWF insieme all’Environmental Justice Foundation (EJF) hanno incontrato le imprese del settore ittico per porre le basi verso un confronto costruttivo sui temi di tracciabilità, lotta alla pesca illegale, tutela dei diritti dei lavoratori lungo le filiere dei prodotti della pesca. L’iniziativa, che si è svolta venerdì 8 marzo è stata promossa nell’ambito della fiera Fa’ la cosa ...

Giulia Bongiorno : «A tutte le donne di destra dico di lottare per la parità» : La mia parte politica ha questa etichetta. Una delle ragioni per cui ho seguito il progetto di Salvini, oltre al fatto che non era più limitato al Nord, è che parlando mi sono ritrovata a pensarla ...

Locauto Van - la flotta di furgoni frigo per il trasporto della merce a temperatura controllata : A un anno dal debutto della divisione Locauto Van, il Gruppo presenta una nuova tipologia di servizio, arricchendo la flotta con una linea di furgoni refrigerati per offrire soluzioni di noleggio su ...

Short track - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Martina Valcepina lotta per l’oro nei 500 metri : Domani cominciano a Sofia i Mondiali 2019 di Short track. Andiamo ad analizzare chi sono i favoriti gara per gara in questa rassegna iridata. 500m Donne: per la vittoria dovrebbe essere un discorso tutto europeo e soprattutto è la gara più attesa dall’Italia. Martina Valcepina pattinerà per la medaglia d’oro, visto che si presenta sul ghiaccio bulgaro dopo aver vinto le ultime tre gare di Coppa del Mondo (una a Dresda e due a ...