La Lega Pro ricorda Renato Cipollini

Un registro dei marchi storici anti-delocalizzazione. Ecco la proposta della Lega : Mai più un caso Pernigotti , dove una società straniera compri un marchio storico del Made in Italy e poi sposti la produzione all'estero. La Lega e il vicepremier Matteo Salvini lanciano un disegno ...

Made in Italy - il Ddl della Lega : marchi storici vietati a chi produce all’estero : È questa, in estrema sintesi, la portata del provvedimento a prima firma Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, presentato il 26 febbraio alla Camera, sulla scia del “caso Pernigotti”, ovvero - ricorda il documento - «l’impresa, fondata nel 1860 e sviluppatasi principalmente nella sede di Novi Ligure», che «rischia adesso di essere sradicata dal territorio, a seguito dell’acquisto da parte di un ...

