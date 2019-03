La Fondazione Nicola Trussardi presenta A Friend | l’ installazione dell’artista ghanese

romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Da martedì 2 a domenica 14 aprile 2019, la, un’imponenteconcepita appositamente per i due caselli daziari di Porta Venezia dall’artistaIbrahim Mahama (Tamale, Ghana, 1987), a cura di Massimiliano Gioni. L’è realizzata in occasione dell’Art Week milanese, coordinata dal Comune di Milano, e rimarrà visibile anche per l’intera durata della Design Week.Dopo i suoi grandi interventi all’interno di importanti rassegne internazionali di arte contemporanea – dalla 56. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (2015) a Documenta 14 (2017) a Kassel e Atene – laha invitato Mahama a realizzare a Milano un’su scala urbanistica che coinvolgerà interamente un luogo simbolo della città: il crocevia di Porta Venezia, una delle sei porte principali della ...

