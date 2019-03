La figlia di Aldo Moro | mio padre vittima terrorismo o no? Ne ho abbastanza

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) "In questo ennesimo 16 marzo chiedo allo Stato di dichiarare seera o non eradel. E se non lo fosse allora di chi sarebbesacrificale?" È quanto dichiara Maria Fida, primogenita del presidente Dc. "Ne hodelle persone che mi inseguono per dirmi che hanno delle rivelazioni sul caso- aggiunge in un video-messaggio - ma che non hanno il coraggio di parlarne e vorrebbero essere incoraggiate da me o meglio assolte. Ribadisco che non sono interessata alla ricostruzione storica, ma alla essenza della verità, che sempre ha guidato mionella vita e nella morte. Sono passati 41 anni è tardi per svegliarsi, ma se qualcuno vuole farlo posti le sue scoperte sul web o si rivolga alle agenzie di stampa"."Aggiungo - prosegue Maria Fida- che il rumore di fondo delle voci lamentose degli ex brigatisti è sgradevole quanto inutile. ...

