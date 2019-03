La Federazione Italiana Rugby insieme a Save The Children per il contrasto alla povertà

Rugby femminile - la Federazione Italiana ha ufficializzato lo sviluppo di un nuovo progetto tecnico : Questo nuovo percorso sarà mirato a proporre un percorso più ampio e dettagliato ma, al tempo stesso, facilmente comprensibile ai Club, agli allenatori ed a tutte le componenti del movimento Un Rugby femminile più sviluppato e radicato, tecnici con competenze specifiche di settore, un progetto giovanile a lungo termine mirato ad innalzare la qualità delle atlete del movimento, alimentando una Nazionale U20 di prossima costituzione ed a ...

Rugby - la Federazione Italiana rinnova la partnership con Peroni per altri tre anni : La partnership tra Peroni e la Nazionale Italiana di Rugby proseguirà, allungando una tradizione che dura da 14 anni Mercoledì 20 febbraio, Birra Peroni ha aperto le porte dello stabilimento di Roma alla Nazionale Italiana di Rugby per rinnovare la sponsorhip ufficiale la legherà per altri tre anni alla Federazione Italiana Rugby. La partnership tra Peroni e la Nazionale Italiana di Rugby prosegue da ormai oltre 14 anni unendo la birra ...

Tennis - ATP Finals a Torino : la Federazione Italiana chiede una proroga : Come è noto da ieri, il progetto di organizzare le ATP Finals a Torino è stato ritenuto non conforme. La candidatura del capoluogo piemontese ad essere teatro del Master di Tennis maschile, dal 2021 al 2025, è stata interrotta per questioni economiche. L’ATP infatti aveva richiesto a tutte le candidata in ballo (Londra, Manchester, Tokyo, Singapore ed appunto Torino) di versare delle quote annuali e dare quindi opportune garanzie circa la ...

Federazione Italiana Rugby e Honda Motor Europe Italia partner nell’anno della Rugby World Cup : La Federazione Italiana Rugby e Honda Motor Europe Italia hanno ufficializzato oggi la sottoscrizione di un accordo di Sponsorizzazione per l’intera durata del 2019. L’accordo è stato siglato allo Stadio Olimpico di Roma dal Presidente della FIR Alfredo Gavazzi e dal Direttore Genarale di Honda Motor Europe Italia Simone Mattogno e vedrà la Casa automobilistica nipponica fregiarsi del titolo di Sponsor Ufficiale della Nazionale Italiana Rugby ...

Rugby - Honda Motor Europe Italia diventa lo sponsor ufficiale della Federazione Italiana : A siglare la partnership commerciale è stato il Presidente della FIR con il Direttore Generale di Honda Motor Europe Italia Sarà Honda Motor Europe Italia per tutto il 2019 lo sponsor ufficiale della Federazione Italiana Rugby: l’accordo è stato sottoscritto in occasione della prima tappa Italiana del torneo 6 Nazioni (che oggi vede in campo gli azzurri contro il Galles). A siglarlo allo Stadio Olimpico di Roma il Presidente della ...

#R4E – Rowing For Ever – Mercoledì a Firenze l’inaugurazione del progetto della Federazione Italiana Canottaggio : Si terrà Mercoledì a Firenze l’inaugurazione del progetto R4E – Rowing For Ever Firenze è pronta per la presentazione di #R4E – Rowing For Ever – il progetto dedicato alla promozione della pratica sportiva come strumento di socializzazione e di inclusione. Un’iniziativa che porta il cappello della Federazione italiana Canottaggio, sostenuta da Fondazione Angelini e promossa da Fondazione Vodafone Italia ...

Sport e disabilità nel progetto ‘Rowing for Ever’ organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio : info e dettagli : A Roma, fra 8 giorni, verrà presentato ‘Rowing for Ever’, progetto dedicato a Sport e disabilità, promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio Fra otto giorni a Roma la Federazione Italiana Canottaggio presenterà Rowing for Ever, il progetto dedicato a Sport e disabilità che rappresenta la naturale evoluzione di Rowing for All, sviluppato nel biennio 2017 – 2018 già con il sostegno di Fondazione Vodafone Italia ...

Rugby - rinnovata la partnership tra la Federazione Italiana e IQUII fino al 2021 : Si rinnova la collaborazione tra FIR e la Digital Company IQUII, parte del Gruppo Be, con un accordo triennale per la Sport Digital Transformation Squadre, società e federazioni sportive crescono grazie alle emozioniche riescono a regalare ai tifosi, intrattenendoli, coinvolgendoli, informandoli e mettendoli al centro della loro passione, all’interno di una community. Non fa eccezione il Rugbyche, di fatto, conta su appassionati uniti dal ...

Ciclismo – Lo sfogo del Presidente della Federazione Italiana - Renato di Rocco esausto : “il nostro è uno sport pulito” : Il Presidente Di Rocco sottolinea con forza che il Ciclismo è stanco di dover continuare a sopportare che persone squalificate per doping insistano a frequentare il mondo amatoriale e sportivo in generale, imponendo la propria presenza anche in contesti istituzionali Riguardo la contestazione da parte di Cristian Bianchetti, in passato squalificato per doping e pertanto ritenuto “non etico” in base alla normativa attualmente in ...

Lutto nel mondo del rugby – La Federazione Italiana saluta Giancarlo Delli Ficorilli : Scomparso Giancarlo Delli Ficorilli, azzurro 243: il messaggio della Federazione italiana Il Presidente federale Alfredo Gavazzi e tutto il Consiglio sono rattristati nell’apprendere della scomparsa di Giancarlo Delli Ficorilli, tallonatore de L’Aquila rugby, avvenuta oggi nel capoluogo abruzzese all’età di 76 anni. Originario di Senigallia, l’avanti marchigiano era stato tra i protagonisti del primo storico scudetto del Club neroverde del ...