La famiglia ideale per Viktor Orban? Quella del meme del «fidanzato distratto»

open.online

(Di giovedì 14 marzo 2019) «Abbiamo bisogno di bambini ungheresi», aveva dettolo scorso febbraio, prima di lanciare la sua campagna per aumentare la natalità in Ungheria. Il premier ungherese per incentivare i ...

whit3daisies : RT @BarbieXanax: “Quel bambino di 11 anni, sarebbe il mio uomo ideale” Ma è così difficile in questo paese capire che gli adulti non devono… - aticketaround : RT @BarbieXanax: “Quel bambino di 11 anni, sarebbe il mio uomo ideale” Ma è così difficile in questo paese capire che gli adulti non devono… - tortellina3 : RT @BarbieXanax: “Quel bambino di 11 anni, sarebbe il mio uomo ideale” Ma è così difficile in questo paese capire che gli adulti non devono… -