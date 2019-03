La coppia del meme più popolare sui social ora fa lo spot per la famiglia di Orban 

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sono diventati una delle coppie più famose del web. Sono un uomo e una donna, camminano per strada, lui viene comprensibilmente distratto dal passaggio di un'attraente estranea e la cosa alla fidanzata non va affatto giù. Una scenetta che viene utilizzata spessissimo sui social come, buono per rappresentare il tradimento o una slealtà nei confronti dei nostri legami. Ma quello sguardo malizioso al lato B della sconosciuta pare che sia solo l'inizio della storia tra i due modelli, così come ha scoperto un utente su Twitter un paio di anni fa:The happy couple gracing the Hungarian government's campaign advertising its new family policy is already famous on the internet...and not for being madly in love. pic.twitter.com/wBljm6eiF7— Valerie Hopkins (@VALERIEin140) 13 marzo 2019 Una storia intensa e non certamente felice, quella ricostruita da Andrew J Abernathy, ma la ...

DavoliAdriano : RT @ABaccaglin: 'Sì, so di dovermi svegliare, ma prima voglio anche raggiungere il successo nel lavoro, e risolvere il mio problema di copp… - osservando : RT @ABaccaglin: 'Sì, so di dovermi svegliare, ma prima voglio anche raggiungere il successo nel lavoro, e risolvere il mio problema di copp… - ABaccaglin : 'Sì, so di dovermi svegliare, ma prima voglio anche raggiungere il successo nel lavoro, e risolvere il mio problema… -