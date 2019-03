La Chiesa cattolica polacca ha detto che tra il 1990 e il 2018 almeno 382 minorenni sono

Preti pedofili - è cominciato un triste calvario per la Chiesa cattolica : La Chiesa “sorpresa in flagrante adulterio”. È stato lo stesso Papa Francesco, parlando ai Preti della sua diocesi di Roma, a usare un’immagine così forte. Dopo il summit sulla pedofilia è incominciato un triste calvario per la Chiesa cattolica. Appena prima che si aprisse il vertice voluto a Roma da Bergoglio, era stato lo stesso Pontefice a ridurre allo stato laicale l’ex cardinale di Washington, Theodore Edgar McCarrick, condannato dalla ...

Francois Ozon : pedofilia e omertà nella Chiesa cattolica : Grace à Dieu , questo il titolo nettamente sarcastico, è un film abbastanza anomalo nella filmografia del regista francese, anche perché ispirato a un fatto di cronaca, l'inchiesta sul prete pedofilo ...

Repubblica Ceca vara stretta fiscale ai danni della Chiesa cattolica : In base alle ultime rilevazioni effettuate dagli istituti di ricerca cechi, la nazione est-europea sarebbe il ' terzo Paese più ateo al mondo'. Recenti indagini demoscopiche attestano infatti che la ...

La Chiesa cattolica non è un posto per donne : In Vaticano non ci sono donne a capo di un dicastero, ed è difficile trovarne negli organismi decisionali. Un’esclusione con conseguenze gravi per la chiesa. Leggi

Filippine - salgono a 27 le vittime dell'esplosione in Chiesa cattolica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Quella parte di Chiesa cattolica che tifa per Matteo Salvini : La politica - sostengono ancora i conservatori - , è un affare per cui è deputato Cesare e alle istituzioni ecclesiastiche rimane il compito di fare annunci, sì, ma solo su Gesù Cristo. Matteo ...

La Chiesa cattolica si è seduta di nuovo al tavolo della politica : Si dice che in Vaticano esistano due stanze: quella 'del potere', intesa come quella in cui l'azione della Santa Sede si declina addosso alle 'cose' del mondo, e quella 'dei libri'. Il Papa e la sua ...