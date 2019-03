La Chiesa cattolica polacca ha detto che tra il 1990 e il 2018 al suo interno sono stati

Preti pedofili - è cominciato un triste calvario per la Chiesa cattolica : La Chiesa “sorpresa in flagrante adulterio”. È stato lo stesso Papa Francesco, parlando ai Preti della sua diocesi di Roma, a usare un’immagine così forte. Dopo il summit sulla pedofili a è in cominciato un triste calvario per la Chiesa cattolica . Appena prima che si aprisse il vertice voluto a Roma da Bergoglio, era stato lo stesso Pontefice a ridurre allo stato laicale l’ex cardinale di Washington, Theodore Edgar McCarrick, condannato dalla ...

La Chiesa cattolica non è un posto per donne : In Vaticano non ci sono donne a capo di un dicastero, ed è difficile trovarne negli organismi decisionali. Un’esclusione con conseguenze gravi per la chiesa. Leggi