Juventus | una delegazione della Pro Recco ha incontrato i campioni bianconeri

Juventus-Atletico - Ronaldo aveva previsto tutto : Evra svela una clamorosa conversazione whatsapp [FOTO] : L’ex difensore della Juve ha pubblicato sui social una conversazione whatsapp avuta con Ronaldo cinque giorni prima del match con l’Atletico, il contenuto è sorprendente Cristiano Ronaldo aveva previsto tutto, sapeva che la Juventus avrebbe ribaltato il 2-0 subito nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. A svelarlo è Patrice Evra che, a distanza di due giorni dal 3-0 firmato ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé per una squadra da sogno (RUMORS) : Il sogno della Juventus per la prossima stagione risponde al nome di Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo, che a soli vent'anni ha vinto la Coppa del Mondo con la sua nazionale. Mbappé, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Francia al Mondiale in Russia e sta facendo benissimo al Paris Saint Germain, dove è il capocannoniere della squadra. Il ...

Mbappè-Juventus - Paratici fa sognare i tifosi : c’è una nuova conferma : MBAPPè JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Fabio Paratici sarebbe stato assediato dai tifosi della Juventus dopo la clamorosa rimonta dei bianconeri nei confronti dell’Atletico Madrid. Un assedio figlio di una richiesta ben precisa da parte del popolo biancore: Mbappè. Di fatto, la richiesta dei tifosi della Juventus sarebbe chiare e lampante. A confermare […] More

La Juventus trema : Cristiano Ronaldo rischia una squalifica per la sua esultanza : Cristiano Ronaldo è stato delizia per la Juventus e i suoi tifosi nella delicata sfida di Champions League vinta alla grande contro l'Atletico Madrid. Il fuoriclasse portoghese ha giocato una partita totale, ha realizzato una tripletta e si è comportato da vero leader permettendo così alla sua squadra di staccare il pass per i quarti di finale. A fine gara, però, l'ex Real Madrid si è reso protagonista di un gesto poco simpatico, come fece Diego ...

Juventus - una notte al Max. E l'Allegrata spedisce tutti i critici sul... lettino : Massimiliano Allegri non butta giù nessuno dal carro dei vincitori. Piuttosto li fa stendere su un lettino. "Chi critica sono problemi suoi, non miei. Abbiamo vinto tanto in questi anni, cosa devo fare? Sono gli altri che devono farsi curare non io. Servono dottori bravi, e serve tanta pazienza. Le critiche comunque fanno bene, e poi mi diverto io", è l'unico sassolino che si toglie. Eppure ne aveva in quantità industriale dopo tre settimane ...

La Juventus vince - Ambra Angiolini celebra Allegri con una dedica : “coraggio e cuore” - parole dolci su Instagram [FOTO] : Ambra Angiolini celebra il suo Max Allegri dopo la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: l’attrice rivolge una dolce lettera social al suo partner dopo la clamorosa rimonta di Champions League Ieri notte la Juventus ha realizzato una vera e propria impresa. I bianconeri hanno ribaltato il 2-0 subito all’andata al Wanda Metropolitano, superando all’Atletico Madrid con il punteggio di 3-0 allo Stadium. Una ...

Dal gesto di Ronaldo alla reazione della Juventus - Moggi non ha dubbi : “era soltanto una risposta” : Il gesto di Ronaldo e la vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid: il commento di Luciano Moggi, ex dirigente bianconero “Il gesto di Ronaldo? Sono gesti spontanei, che vengono fuori, anche per il comportamento dell’Atletico di Madrid nella gara di andata, era soltanto una risposta“. E’ l’opinione di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, all’Adnkronos, sul gesto del portoghese Cristiano ...

VIDEO Cristiano Ronaldo : “È stata una notte speciale. Mai riuscita una rimonta così? La Juventus mi ha preso per aiutarla” : La Juventus ha confezionato una serata magica, ha compiuto la remuntada da sogno e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri dovevano ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata al Wanda Metropolitano tre settimane fa e sono riusciti a imporsi con un roboante 3-0 di fronte al proprio pubblico, il grande protagonista della serata è stato Cristiano Ronaldo che ha segnato una tripletta da sogno entrando di diritto nella ...

Juventus-Atletico - non tutto è filato liscio! Il tifoso disabile denuncia : “i posti per le carrozzine sono una truffa” : Il tifoso bianconero disabile denuncia la situazione dei posti della tribuna sud riservati ai diversamente abili durante Juventus-Atletico: il suo post di denuncia sui social La tripletta di Cristiano Ronaldo ha messo ieri sera ko l’Atletico Madrid, regalando alla Juventus il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Non tutto però sembra essere filato liscio all’Allianz Stadium, in particolar modo per un tifoso ...

Bernardeschi : 'Abbiamo scritto una pagina importante di storia della Juventus' : Ieri sera, all'Allianz Stadium di Torino, si è disputato l'ottavo di ritorno della Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. All'andata gli spagnoli erano riusciti a portare a casa il match con un congruo 2-0, costringendo di fatto gli avversari a tentare una difficile rimonta. I bianconeri non hanno deluso le aspettative dei tifosi, giocando una seconda gara perfetta, terminata con un rotondo 3-0 che, di fatto, ha decretato ...

Applausi per Allegri - ma una domanda sorge spontanea : Juventus arrembante - ma perchè solo quando è spalle al muro? : Massimiliano Allegri merita di prendersi tutti i meriti di una rimonta da favola, ieri sera tra Juventus ed Atletico Madrid non c’è stata storia “Le critiche? Ci vogliono dottori bravi…“. Massimiliano Allegri si prende giustamente la sua rivincita. Dopo essere stato riempito di critiche a seguito della gara d’andata, adesso parla lui e lo fa in maniera veemente attaccando i suoi detrattori. La verità come ...

Con una tripletta Ronaldo spinge la Juventus ai quarti : Roma, 13 mar., askanews, - La Juve ce l'ha fatta: è ai quarti di Champions! Un'impresa eccezionale, dopo lo 0-2 dell'andata a Madrid. Allo Stadium finisce infatti 3-0, con tre gol di Cristiano Ronaldo,...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...

Juventus-Atletico Madrid - i complimenti arrivano anche dal… Napoli : “una grande prestazione” [FOTO] : Subito dopo il passaggio del turno della Juventus, il Napoli ha postato sui social i propri complimenti alla società bianconera La sportività oltre la rivalità calcistica, un gesto semplice che fa letteralmente onore al Napoli. Il club azzurro infatti ha sfruttato i propri canali social per fare i complimenti alla Juventus, riuscita a ribaltare il 2-0 dell’andata e ad eliminare l’Atletico Madrid dalla Champions League. Una ...