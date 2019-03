Juventus | media spagnoli | “Cristiano Ronaldo sotto inchiesta” Ma per l’Uefa “non c’è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Cristianoche indica i suoi attributi in segno di esultanza per la clamorosa vittoria dellasull’Atletico Madrid in Champions League è diventato l’immagine simbolo di quella partita e all’indomani, ha conquistato le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ora però quel gesto potrebbe costare caro a Cr7 perché, secondo i, sarebbe finitoinchiesta e rischierebbe una squalifica in vista dei quarti, con riferimento anche all'”incitamento alla violenza” che emerge dal labiale del fuoriclasse bianconero. Secondo la Gazzetta dello Sport però, dall’Uefa avrebbero smentito di aver aperto un’inchiesta su, precisando che non c’è alcun fascicolo sul caso.Quella diè stata una mossa simile a quella del “Cholo” Simeone, che dopo il 2-0 nella partita di andata aveva compiuto un atto ...

