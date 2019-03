Juventus | il calcio totale di Allegri | la tecnica al di là degli schemi

Calciomercato Juventus - tra i possibili sostituti di Allegri ci sarebbe anche Mourinho : Momento di grande entusiasmo in casa Juventus, dopo la bellissima vittoria ottenuta contro l'Atletico Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grazie ad una splendida tripletta di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono riusciti a ribaltare il due a zero subito all'andata, compiendo una rimonta che entrerà nella storia del calcio. Uno degli artefici della rimonta è stato Massimiliano Allegri, che ha indovinato tutte le mosse ...

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Juventus - i complimenti di Miccichè : «Serata magica per il calcio italiano» : ROMA - ' complimenti alla Juventus , è stata una serata magica per il calcio italiano '. Queste le parole del presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè sul passaggio del turno in Champions League ...

Lega Serie A - Miccichè esalta la Juventus : “vittoria importante per il nostro calcio” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha esaltato la vittoria della Juventus ritenendola fondamentale per il calcio italiano “Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus“. Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commentato il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri dopo il 3-0 all’Atletico Madrid firmato da Cristiano Ronaldo con una tripletta. ...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/33 Marco Alpozzi/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato Juventus - Paratici sfida il Barça : nuovo colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – Lo seguono Juventus e Napoli, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni anche del Barcellona, ma per strapparlo al Lille servirà un esborso economico milionario: lui è Nicolas Pépé, 23 anni, esterno autentica rivelazione della Ligue 1 con i suoi 17 gol e 10 assist. Leggi anche: Juventus Atletico Madrid streaming, ecco dove e come vedere […] More

Calciomercato Juventus - per il dopo Allegri si pensa a Deschamps : ... si pensa a Deschamps per il dopo Allegri Calciomercato Juventus, per il dopo Allegri si pensa a Deschamps L'attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo sarebbe, secondo quanto ...

Juventus-Atletico Madrid - Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb lancia i bianconeri verso un’impresa storica : “i ragazzi possono farcela se…” : Si avvicina sempre più la gara di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid, i bianconeri chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 dell’andata. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal netto successo contro l’Udinese ma quella di domani sarà una partita completamente diversa contro un avversario che ha già dimostrato di essere difficile da affrontare, Simeone è un grande allenatore e nella gara di Madrid ha ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa si fionda il Tottenham con una super offerta : Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai anche se in certe occasioni si presentano ostacoli importanti da superare per acquistare gli obiettivi di Paratici. L’ultimo in ordine di tempo è il Tottenham che sembra aver messo nel mirino Federico Chiesa, giovane e talentuosa ala della Fiorentina, pronta a spiccare il volo verso un top club europeo a fine stagione. Calciomercato Juventus: il Tottenham prepara l’offerta per Chiesa Secondo il ...

Calcio - Colligiana al pareggio con la terza in classifica Fortis Juventus : Primo tempo povero di spunti di cronaca. Le squadre si affrontano a viso aperto ma le difese hanno sempre la meglio e l'unica occasione capita sui piedi di Aperuta su assist di Stampa al decimo ...

Guardiola Juventus - tutto vero. L’esclusiva di CalcioDipendenza : Guardiola Juventus – Non è “fantamercato” ma pura realtà. Parole importantissime quelle rilasciate in esclusiva a CalcioDipendenza.net da Luigi Guelpa de Il Giornale. Guardiola Juventus, tutto è possibile L’ex allenatore del Barcellona, attualmente in forza al Manchester City, potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri. Di seguito le parole del giornalista che per primo ha […] More

Calciomercato Juventus - fuga di talenti dal PSG : pronto il colpo di Paratici : Calciomercato Juventus – Distruzione totale in casa PSG. Dopo le voci sulla partenza di Neymar o Mbappè spunta quella su Thiago Silva. Il suo futuro sembrava dovesse essere ancora al Paris Saint-Germain ma l’ennesima cocente delusione Champions potrebbe cambiare anche il destino del brasiliano. Il centrale ex Milan è legato al club transalpino fino al […] More